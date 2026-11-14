ABNA通信の報道によると、アッシュ・シャルク・アル・アウサト紙を引用して、イスラエル暫定政府の戦争大臣イスラエル・カッツは、ベンヤミン・ネタニヤフが新たな軍事作戦の実施を決定するために、反対派の許可と同意を得る必要はないと主張した。

アッシュ・シャルク・アル・アウサト紙の報道によると、カッツの発言は、「ヤシャール」党の党首でイスラエルの新内閣樹立を委任された「ガディ・アイゼンコット」が、ネタニヤフにこの件で自制を求めた後になされた。

カッツはソーシャルネットワーク「X」の自身のアカウントに次のように書いた。軍が現在活動している各戦線で攻撃を行うために、我々は反対派やいかなる法的手段の同意も必要としない。

彼はまた次のように主張した。我々はイランへの対応においても、決意、思慮深さ、先見性を示し、これはイスラエル軍との完全な調整の下で行われた。今も状況に応じて、同じアプローチを続ける。

アイゼンコットとネタニヤフは木曜日に2時間の会談を行った。この会談の後、彼らは短い共同声明で次のように発表した。ネタニヤフは軍事補佐官であるアイゼンコットに、イスラエルが現在直面している安全保障上および外交上の課題について伝えた。この声明によると、双方は協議を継続することで合意した。

アイゼンコットは以前、ベンヤミン・ネタニヤフに自制を示すよう求め、「直接的かつ差し迫った脅威」が存在しない状態での武力と軍事力の使用は、「イスラエルの民主主義と国家機関に対する市民の信頼に深刻な結果をもたらす」可能性があると警告していた。

ネタニヤフは選挙運動中に、イランとの戦争を再開すると繰り返し脅迫していた。テルアビブを破壊する核爆弾の画像を公開したほどである。

アイゼンコット率いる左派から右派までの政党からなる広範な連合、および極右と宗教政党からなるネタニヤフの連合は、いずれも10月27日の選挙でクネセトの過半数の議席を獲得できなかった。