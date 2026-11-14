ABNA通信の報道によると、アル・マナール通信を引用して、レバノンのヒズボラは声明で次のように発表した。支配的なアメリカの帝国主義と犯罪的なイスラエルがパレスチナ、イラン、レバノンおよび地域の他の国々に侵攻し、彼らから安全と安定を奪い、地域のためのイスラエルの計画を描こうとしている状況において、この侵略に対抗するための努力、地域諸国間の連帯と協力の強化、そして差し迫った危険に直面して各国家とその国民との一体性に集中すべきである。

ヒズボラの声明の続きには次のようにある。このような状況において、我々はバーレーン政府が自国民や社会の一部の、その依存と降伏の政策に対する抗議さえも容認しないのを目にする。その政策は国内および対外関係において、国民の意志に反して、そして彼らの利益を踏みにじる犠牲において追求されている。

ヒズボラは強調した。この状況は、我々とウンマの諸国民が公正にバーレーン国民を支援するために立ち上がり、彼らの抑圧を明らかにするために声を上げることを要求している。その国民の平和的抗議を政府は様々な方法で弾圧している。彼らの叫びは、バーレーンがアメリカとシオニスト政権に奉仕する侵略の基地とされ、抑圧が継続する場とされることへの反対を表明している。

この声明は次のように付け加えている。学者、エリート、バーレーン国民に対する恣意的な対応と政治的逮捕、さらに強制追放、国籍剥奪、そして数百人の学者と市民に対する死刑判決と懲役判決の発布は、人道的および政治的観点から容認できず非難される専制の現れである。これらの行動は絶え間ない懸念の土壌を作り、敵の利益以外の何にも資さない。

ヒズボラは最後に発表した。イスラエルの占領に抵抗するレバノンの我々の国民は、兄弟であるバーレーン国民に対する政治的抑圧を非難し、彼らへの対応の仕方の見直しを求めている。バーレーンにおいて、安全、安定、そしてこの二つを保証する内的一致が確立されることを願って。