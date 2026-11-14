ABNA通信の報道によると、イスラム共和国イラン陸軍総司令官アミール・ハータミー少将は、陸軍防空軍によって撃墜された無人機とミサイルの残骸の展示会を訪問した際、この軍の戦士たちの昼夜を問わない努力に感謝しつつ、次のように述べた。敵は様々な手段と能力を準備して、わが愛する国においてその目標を達成しようとしたが、武勇の一致、絶え間ない努力、そして軍隊の戦士たち、特に防空軍の戦士たちの献身により、その目標の実現に失敗した。

彼はこの展示会で展示された作戦上の成果の一部に言及し、次のように付け加えた。敵が使用した各種の大型無人機、ミサイル、装備で防空システムによって命中されたものがこの場所に展示されており、防空軍の戦士たちの成功の一部を描き出している。

陸軍総司令官は、この展示会が敵とイラン国民に与えるメッセージに言及し、次のように指摘した。この展示会は一方で、この地にはいかなる状況でも国を守る準備ができた、警戒心が強く、自己犠牲的な兵士と戦士がいることを示しており、今日彼らはイスラムのイランを守る道において、過去よりも決意を固め、準備ができている。他方で、この現実をわが国民と戦士たちに明らかにする。すなわち、敵は心理戦と認知戦によって提示する自らの力と無敵のイメージとは裏腹に、脆弱であり、その軍事装備と手段は戦場で標的にされ得るということである。

アミール・ハータミー少将は、防空軍と他の軍隊の戦士たちがいかなる潜在的脅威にも対抗するための継続的な準備態勢を強調し、次のように述べた。防空軍は過去の戦闘の経験と成果の光の下で、自らの準備を高める努力を一瞬たりとも怠らず、新たな準備を獲得することができた。したがって、敵が再び過ちを犯し、わが国に対して侵攻を行えば、より深刻な損害に直面するであろう。