ABNA通信の報道によると、イスラム共和国イラン国連大使兼代表の「ゴラムホセイン・ダルジ」氏は、現地時間の金曜日の夕方（2026年11月13日、イラン暦1405年アーバーン月22日相当）、国連安全保障理事会の「中東情勢」という議題の下での会合で、イランは決して外交の扉を閉ざしたことはないと述べた上で、次のように語った。イランは過去2年間、何度も誠意をもって交渉に入った。しかし、アメリカ合衆国はそのたびに、外交の代わりに侵略と脅迫を選んできた。このアプローチは今も続いている。

国連におけるイスラム共和国イランの最高外交官は次のように強調した。これらの度重なる経験は深い不信感を生み出し、こうした違法行為の再発を防ぐための信頼できる保証がない中で交渉を再開する見通しについて、深刻な疑問を生じさせている。今後の道は明らかだ。ワシントンが本当に外交的解決にコミットしているなら、直ちにかつ無条件にその侵略を終わらせ、再発しないという信頼できる保証を提供し、イランの主権的権利を尊重し、海上封鎖およびその他のすべての一方的かつ違法な強制措置を解除し、外交への真のコミットメントを実際の行動で示すべきである。

国連イラン大使兼代理公使は同時に次のように強調した。はっきりと明言しよう。アメリカ合衆国およびイスラエル政権による侵略戦争のいかなる再開も、いかなる疑いもなく即座かつ断固たる対応に直面するであろう。その対応は、侵略の源がどこであれ、それを標的にするものである。イランは従来と同様、国際法に従い、正当防衛に関する固有の権利を行使するであろう。

ダルジ氏は安全保障理事会に向けて次のように強調した。イランは、自国民、安全、死活的な利益、主権および領土の一体性を防衛し、信頼できる持続的な抑止力を維持し、これ以上の侵略の再発を確実に防ぐために、あらゆる必要な適切な措置を講じ続けるであろう。この理事会は、その要求を被害者ではなく侵略者に向けるべきである。理事会は、アメリカ合衆国に対して、そのすべての違法な行動と脅迫を終わらせ、国連憲章の下での義務を遵守し、国際法を完全に尊重するよう求めるべきである。