Abna通信社の報道によると、預言者（SAW）と教友たちの伝承には、イスラーム初期における偽信者を見分けるための徴が述べられており、その中でも信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)への憎悪と敵意は特別な位置を占めている。本稿では、この問題をめぐる一つの問いと答えを取り上げる。

問い：

預言者ムハンマド（イスラームの預言者）（SAW）の時代、偽信者（ムナーフィクーン、信仰を装いながら不信仰を隠す者たち）はどのような徴によって見分けられていたのか。

簡潔な回答：

「ムハンマド（SAW）」章の第30節は、偽信者とその徴について述べている。アブー・サイード・アル＝フドリーは、この節の注釈で次のように述べている。「偽信者は、アリー(AS)への敵意によって見分けることができる！」。タバリーはアブー・ザルから次のように伝えている。「預言者（SAW）の時代、我々は偽信者を三つのことによってのみ見分けていた。神と預言者（SAW）を否定すること、[集団]礼拝を欠席すること、そしてアリー(AS)への敵意である」。

詳細な回答：

ムハンマド（SAW）章の第30節には、次のようにある。「وَ لَوْ نَشاءُ لَاَ رَیْناکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسیماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فی لَحْنِ الْقُوْلِ ...」；（もしわれらが望むなら、彼らをあなたに示し、あなたは彼らをその顔つきによって見分けるであろう。だが、あなたは彼らの言葉の調子によって、確かに彼らを見分けるであろう）。

この節は偽信者とその徴について述べており、もしわれらが望むなら彼らをあなたに示し、顔にさえ印を付けて、それを見てあなたが彼らを見分けられるようにする、と語っている。続けて、今でさえ彼らの話しぶりによって見分けることができると付け加えている。というのも、ジハード（神の道における努力と闘い）が語られる場では、彼らはそこから身を引き、人々の士気を挫こうとし、善き人々、清らかな人々、イスラームの先駆者たちが語られる場では、彼らを汚そうとするからである。

ここで、アブー・サイード・アル＝フドリーによる有名なハディース（預言者と教友たちの伝承）の中に、「وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فی لَحْنِ الْقُولِ」という句の注釈として、「بِبُغْضِهِمْ عَلِیَّ ابْنَ اَبیطالب(علیه السلام)」と述べられているのが読み取れる。（彼らは、アリー・イブン・アビー・ターリブへの敵意[および、このイマームに対して抱く憎悪に満ちた言葉]によって見分けることができる！）。

このハディースは、ハーキム・ハサカーニーが『シャワーヒド・アッ＝タンズィール』において三つの経路から伝えている。(1) スユーティーもまた、クルアーン注釈書『ダッル・アル＝マンスール』において、このハディースをイブン・マルダワイヒとイブン・アサーキルから、アブー・サイード・アル＝フドリーを通じて伝えている。(2) また別の伝承では、イブン・マスウードから次のように伝えている。彼はこう語っていた。「ماکُنّا نَعْرِفُ الْمُنافِقینَ عَلی عَهْدِ رَسُوْل اللهِ(صلی الله علیه وآله) اِلاّ بِبُغْضِهِمْ عَلِیِّ بنَ اَبیطالِب(علیه السلام)」(3)；（我々は神の使徒（SAW）の時代、偽信者をアリー・イブン・アビー・ターリブ(AS)への憎悪と敵意によってのみ見分けていた）。

このハディースの伝承者およびこれが収録された書物は、上に挙げたものだけに限られない。ジャービル・イブン・アブドゥッラー・アンサーリーとアブー・ザル・アル＝ギファーリーもまた、このハディースを伝えている。

たとえば、イブン・アブドゥルバッルは『イスティーアーブ』において、このハディースをジャービルから伝えている。(4) また、ムハッビッディーン・タバリーは『リヤード・アン＝ナドラ』において、アブー・ザルから次のように伝えている。「ما کُنّا نَعْرِفُ الْمُنافِقینَ عَلی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه وآله) اِلاّ بِثلاث: بتَکْذیبِهِمُ اللهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ التَّخلُّفِ عَنِ الصَّلاةِ وَ بُغْضِهِمْ عَلِیِّ ابْنَ اَبیطالِب(علیه السلام)」(5)；（預言者（SAW）の時代、我々は偽信者を三つのことによってのみ見分けていた。神とその使徒（SAW）を否定すること、[集団]礼拝を欠席すること、そしてアリー・イブン・アビー・ターリブ(AS)への憎悪と敵意である）。

スンナ派の第一級の資料の一つである『サヒーフ・ティルミズィー』にも、このハディースはアブー・サイード・アル＝フドリーとウンム・サラマの二つの経路から伝えられており、ウンム・サラマのハディースは上記のものとわずかに異なっている。(6)

イブン・アサーキルもまた『ダマスカス史』において、同じ内容あるいは類似の内容を、あるときはアブー・サイード・アル＝フドリーから、あるときはジャービル・イブン・アブドゥッラーから、あるときはウバーダ・イブン・アッ＝サーミトから、またあるときはマフブーブ・イブン・アビー・アッ＝ズィヤードから伝えている。(7)

ウバーダ・イブン・アッ＝サーミトのハディースには、次のようにある。「کُنّا نُبوِّرُ اَوْلادَنا بِحُبِّ عَلِیِّ ابْنِ اَبیطالب(علیه السلام) فَاِذا رَاَیْنا اَحَداً لایُحِبُّ عَلِیَّ ابْنَ اَبیطالِب(علیه السلام) عَلِمْنا اَنَّهُ لَیْسَ مِنّا وَ اَنَّهُ لَغَیْرِ رُشْدِهِ!」；（我々は、アリー・イブン・アビー・ターリブ(AS)への愛によって子どもたちの状況を明らかにしていた。アリー・イブン・アビー・ターリブ(AS)を愛さない者を見かけたとき、その者は我々の仲間ではないと知った）。マフブーブ・イブン・アビー・アッ＝ズィヤードのハディースには、アンサールの一族の口から次のように述べられている。「اِنْ کُنّا لَنَعْرِفُ الرِّجُلِ اِلی غَیْرِ اَبیْهِ بِبُغْضِهِ عَلِیَّ ابْنَ اَبیطالِب(علیه السلام)」(8)；（誰かがアリー(AS)への憎悪と敵意を抱いているとき、我々はその者が自分の父の子ではないと理解した）。

極めて広範で大規模なこの伝承を、預言者（SAW）ご自身から伝えられたハディースをもって締めくくることとする。

ハイバルの日、預言者（SAW）はイマーム・アリー(AS)について詳しい演説を行い、その中でこう述べられた。「یا اَیُّهَا النّاسُ اِمتَحِنُوا اَوْلادَکُمْ بِحُبِّهِ، فَانَّ عَلِیّاً لایَدْعُو اِلی ضَلالَة وَ لایُبْعِدُ عَنْ هُدیً، فَمَنْ اَحَبَّهُ فَهُوَ مِنْکُمْ وَ مَنْ اَبْغَضَهُ فَلَیْسَ مِنْکُمْ!」(9)；（人々よ、子どもたちを彼への愛によって試しなさい。なぜなら、アリー(AS)は迷誤へと誘わず、導きから遠ざかることもないからである。彼を愛する者はあなたがたの仲間であり、彼に憎悪と敵意を抱く者はあなたがたの仲間ではない）。

人がこれらの伝承を注意深く検討するとき、その人物への愛と情熱は信仰の徴であり、その人物への反対と敵意は不信仰と偽信の徴であるような人格に出会う。しかもこれは、これらの伝承が、ウマイヤ朝のような政権がアリー(AS)の友人たちを厳しい窮地に追い込み、その敵対者たちがあらゆる場所で要職を占め、公の場でアリー(AS)を罵り呪うことさえ政権や権力の中枢に近づく手段であった時代を通過してきたにもかかわらずである。まことに、東西の世界に広がり、伝承・注釈・歴史の書物を満たしているこれほどの比類なき美徳が、いかにしてこれらの頑迷な敵の手を逃れ、今日我々のもとに届いたのかと、人は驚嘆せずにいられない。

これは、あらゆる世紀と時代を通じて真理の光を灯し続け、アリー(AS)のカリフ位とウィラーヤ（神によって定められた権威と導き）についてすべての世代に決定的な論証を完成させるための、神の御意志と援助にほかならない。(10)

脚注：

(1). 『シャワーヒド・アッ＝タンズィール・リ＝カワーイド・アッ＝タフディール』、ハサカーニー、ウバイドゥッラー・イブン・アフマド、校訂：マフムーディー、ムハンマド・バーキル、イスラーム指導省出版局、テヘラン版、1990〜1991年、初版、第2巻、248頁、ムハンマド章、第30節、ハディース883〜885。

(2). 『ダッル・アル＝マンスール・フィー・タフスィール・アル＝マァスール』、スユーティー、ジャラールッディーン、アーヤトッラー・マルアシー・ナジャフィー図書館、コム、1983〜1984年、第6巻、66頁、ムハンマド章、第29〜32節。

(3). 同上。

(4). 『イスティーアーブ・フィー・マァリファト・アル＝アスハーブ』、ユースフ・イブン・アブドゥッラー・イブン・ムハンマド・イブン・アブドゥルバッル、校訂：アリー・ムハンマド・バジャーウィー、ダール・アル＝ジール、ベイルート、1991〜1992年、初版、第3巻、1110頁。

(5). 『リヤード・アン＝ナドラ・フィー・マナーキブ・アル＝アシャラ』、ムハッビッディーン・タバリー、ダール・アル＝クトゥブ・アル＝イルミーヤ、ベイルート、2003〜2004年、第2版、第3巻、190頁。

(6). 『アル＝ジャーミウ・アッ＝サヒーフ（ティルミズィー法規集）』、ティルミズィー・アッ＝スラミー、ムハンマド・イブン・イーサー、校訂：アフマド・ムハンマド・シャーキルほか、ダール・イフヤー・アッ＝トゥラース・アル＝アラビー、ベイルート、刊行年不明、第5巻、635頁、ハディース3717。

(7). 『ダマスカス史（マディーナト・ディマシュク）』、イブン・アサーキル、アリー・イブン・アル＝ハサン・イブン・ヒバトゥッラー・イブン・アブドゥッラー、校訂：ウマル・イブン・ガラーマ・アル＝アムラウィー、ダール・アル＝フィクル、ベイルート、1995年、第42巻、285頁および286頁。

(8). 同上、287頁。

(9). 同上、288頁。

(10). 『クルアーンのメッセージ（パヤーメ・コルアーン）』より編纂、マカーレム・シーラーズィー、ナーセル、学者・知識人有志の協力による、ダール・アル＝クトゥブ・アル＝イスラーミーヤ、テヘラン、2007〜2008年、第6版、第9巻、367頁。

出典：「慈悲の教え」部門――イスラーム教義と神学的疑問への回答――ナーセル・マカーレム・シーラーズィー師事務所。