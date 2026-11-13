Abna通信社の報道によると、礼拝は単に数回のラクアを唱えることではない。神との深い関係を築くことなのだ。
殉教した革命のイマームは、10の助言の中で礼拝の作法について語っている。しかし実際には、慣習的な礼拝から、意識的で愛に満ちた礼拝へと至るための道筋を描いている。
心の臨在や礼拝の言葉の意味の理解から、誠意、心の硬化への警戒、青年期からの習慣づけ、そしてモスクや集団礼拝への親しみに至るまで、一つひとつの助言が、より良く礼拝するための新たな窓となっている。
おそらく今こそ、「礼拝を行ったか」という関心の代わりに、礼拝のたびに「自分はどのように礼拝したか」と自らに問うべき時なのかもしれない。
礼拝の作法に関する革命指導者の10の助言は、次の通りである。
- 礼拝における心の臨在のために訓練しよう。
- 礼拝の言葉の意味を知ろう。
- 礼拝の推奨行為（ムスタハッバート、義務ではない勧められる行為）は、心の臨在を高める。
- 礼拝は偽善のためではなく、誠意をもって行いなさい。
- 注意しよう。注意を欠いた礼拝は心の硬化をもたらす。
- 青年期から、良く礼拝するよう自らを習慣づけなさい。
- 礼拝を軽んじてはならない。
- 礼拝は定刻の初め（礼拝時刻の始まり）に行いなさい。
- 礼拝は集団で、モスクで行いなさい。
- できる限り、ナーフィラ（推奨される自発的礼拝）を行いなさい。
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