Abna通信社の報道によると、礼拝は単に数回のラクアを唱えることではない。神との深い関係を築くことなのだ。

殉教した革命のイマームは、10の助言の中で礼拝の作法について語っている。しかし実際には、慣習的な礼拝から、意識的で愛に満ちた礼拝へと至るための道筋を描いている。

心の臨在や礼拝の言葉の意味の理解から、誠意、心の硬化への警戒、青年期からの習慣づけ、そしてモスクや集団礼拝への親しみに至るまで、一つひとつの助言が、より良く礼拝するための新たな窓となっている。

おそらく今こそ、「礼拝を行ったか」という関心の代わりに、礼拝のたびに「自分はどのように礼拝したか」と自らに問うべき時なのかもしれない。

礼拝の作法に関する革命指導者の10の助言は、次の通りである。