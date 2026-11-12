Abna通信社の報道によると、ファーティマ・ザフラー(SA)によるファダクの返還要求は、単に一片の農地をめぐる金銭的な争いとみなすことはできない。この要求は、その根底において深い政治的・信仰的行為であり、当時の政権の正統性の根拠に異議を唱え、カリフ位を本来あるべき地位、すなわち信徒の長（アミール・アルムーミニーン）(AS)のもとへ戻す道を開くことを目的としていた。この出来事を詳細に分析すると、ファダクの強奪はカリフ位の強奪を固定化するための前段階であり、後にムアーウィヤでさえ、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)のカリフ位が不当に奪われたことを認めたことが分かる。

ファダク：預言者(SAW)による贈与から政治的強奪へ

歴史・伝承の資料によれば、ファダクはユダヤ人が居住する地域であり、ハイバル征服の後、戦闘なしに和平によって預言者(SAW)に降伏した。「وَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَّهُ」という尊い節に従い、神は預言者の近親者の権利を果たすよう命じた。この命令を受けて、預言者(SAW)はファダクをファーティマ・ザフラー(SA)に贈った[1]。この贈与は個人的な贈り物ではなく、アフル・アル＝バイト(AS)のための所有を確立する神の任命であった。

預言者(SAW)の逝去後、カリフ制の機構はこの所有権を認めなかったばかりか、偽造されたハディース（「我々は遺産を残さない」）を根拠に、ファダクを国庫の利益のために没収した。しかし、イブン・アビル＝ハディード（スンナ派の著名な学者の一人）をはじめとする公正な分析家や歴史家は、この反対の根源を別のところに見ている。

彼は、もしカリフがファダクをファーティマ(SA)に返還していたなら、その翌日に彼女がカリフ位はアリー(AS)のものだと主張し、それがカリフの正統性を崩壊させたであろうと伝えている[2]。したがって、ファダクの強奪は経済的措置ではなく、カリフ位の主たる競争相手を排除するための政治的必要性であった。

ファダクの説教：正統性をめぐる公開法廷

ファーティマ・ザフラー(SA)は、預言者(SAW)のモスクで、ムハージルーン（移住者）とアンサール（援助者）の前でファダクの説教を行い、単に一片の土地を取り戻そうとしたのではない。彼女はクルアーンの節と預言者(SAW)の行状（スィーラ）を根拠に論じ、カリフ制の機構を裁く公開法廷を開いた。

彼女がファダクの所有（相続と贈与による）を主張した論拠は、実はより大きな議論を提起するための前段階であった。すなわち、「あなたがたが小さな土地をめぐって一人の女性の権利を奪うのなら、どうしてイスラーム共同体（ウンマ）を率いるにふさわしいと主張できるのか」という問いである。彼女の目的は、クルアーンの明確な命令と預言者(SAW)の遺言に対してこのように振る舞う者たちには、社会を統治する資格がないことを人々に示すことであった。この要求は、ウィラーヤ（神的権威）とイマーマ（イマームの指導権）の原則を守るための盾であった[3]。

ムアーウィヤの告白：カリフ位強奪の証拠

ムアーウィヤ・イブン・アビー・スフヤーンは表向きには信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の政敵であったが、ムハンマド・イブン・アビー・バクルに宛てた書簡の中で、重要な真実を明らかにした。彼は、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の権利を最初に奪い、彼に反対したのはアブー・バクルとウマルであったと率直に記したのである。

ムアーウィヤはさらに次のように記している。「もしあなたの父が、我々より先にこの道（アリーへの反対）を歩んでいなかったなら、我々はアブー・ターリブの子に背くことはなかっただろう……。ゆえに、この道が正しいのなら、あなたの父がその先駆者であり、もし誤りなら、あなたの父がその礎を築いたのである」[4]。この率直な告白は、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)の最も頑強な敵でさえ、彼のカリフ位が不当に奪われたという事実を認めており、この逸脱の創始者が二人のシェイク（アブー・バクルとウマル）であったことを示している。したがって、ファダクの強奪とカリフ位の強奪は同じ硬貨の裏表であり、サキーファにおいて、アフル・アル＝バイト(AS)を権力の舞台から排除することで、同時に計画・実行されたのである。

この出来事に関連する節

クルアーン イスラー章 第26節（近親者の節）：

«وَآتِ ذَا الْقُرْبَیٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ...»

訳：「近親者にその権利を与えよ。また貧しい者と旅の途上にある者にも（その権利を与えよ）……」

この節は、アフル・アル＝バイト(AS)の権利を果たすための最も明確な神の命令である。伝承によれば、この節における「近親者」の完全な実例はファーティマ・ザフラー(SA)であり、ファダクこそ、預言者(SAW)が神の命令によって彼女に譲ったものであった[5]。

クルアーン アフザーブ章 第33節（浄化の節）：

«إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا»

「神はただ、あなたがたアフル・アル＝バイトから汚れと罪を遠ざけ、あなたがたを完全に清めることを望まれる。」

つながり：この節はアフル・アル＝バイト(AS)の無謬性（イスマ）の地位を証明している。スンナ派の信頼できる資料によれば、ファーティマ・ザフラー(SA)は「アフル・アル＝バイト」の際立った実例の一人である。したがって、彼女の怒りと不満は単なる個人的感情ではなく、カリフ制の機構の正当性と正統性を測る基準でもある。ファーティマ(SA)の怒りは神の怒りに等しく、彼女の不満は神の不満に等しい[6]。

クルアーン ハシュル章 第6・7節（ファイ）：

«مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَیٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَیٰ...»

「神が（これらの）村々の民から使徒に返された（財）は、神と使徒、そして（彼の）近親者のものである……」

ファダクは、戦闘なしに預言者(SAW)の手に渡った財（ファイ：戦闘によらず得られた財）の一つであった。この節は、これらの財が神と使徒と近親者のみに帰属し、一般のムスリムにはそこに権利がないことを示している。ファダクは「ムスリムのためのファイ」であるというカリフの論拠は、これを「近親者」に割り当てているこの節の明確さと矛盾する[7]。

したがって、ファーティマ・ザフラー(SA)によるファダクの要求は、政治的クーデターに対する市民的かつ神的な抗議であった。彼女はこれによって、アフル・アル＝バイト(AS)の権利の強奪の上に築かれた政権の正統性を問い直した。ファダクの強奪が表向きは法的行為でありながら、内実はカリフ位強奪の下準備であったのと同様に、ファーティマ・ザフラー(SA)の弁明も、表向きは金銭的権利の回復であったが、実際にはイマーマの原則の確立と強奪者たちの正体の暴露であった。後のムアーウィヤの告白もまた、カリフ制における逸脱の根源が、最初の日々から、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)を脇へ追いやることで始まったという真実を裏付けている。

脚注：

[1] アリー・イブン・イブラーヒーム・アル＝クンミーのタフスィール、イスラー章第26節の注釈；預言者(SAW)によるファーティマ・ザフラー(SA)へのファダク贈与の出来事について。

[2] イブン・アビル＝ハディード『ナフジュ・アル＝バラーガ注釈』第16巻284頁；ファダクが返還されれば翌日にはアリー(AS)のカリフ位の主張が持ち上がるであろうとして、アブー・バクルがファーティマ・ザフラー(SA)の要求を退けた理由についての伝承。

[3] アッラーマ・マジュリスィー『バハール・アル＝アンワール』第29巻215〜220頁；タバルスィー『アル＝イフティジャージュ』第1巻97〜107頁；ファーティマ・ザフラー(SA)のファダクの説教の全文と、クルアーンの節および預言者(SAW)の行状による論証。

[4] イブン・クタイバ・アッ＝ディーナワリー『アル＝イマーマ・ワッ＝スィヤーサ』第1巻124〜126頁；ムアーウィヤのムハンマド・イブン・アビー・バクル宛書簡と、アブー・バクルとウマルがアリー(AS)の権利の最初の強奪者であったという率直な告白。

[5] アリー・イブン・イブラーヒーム・アル＝クンミーのタフスィール、イスラー章第26節の注釈；「近親者」の実例とファダクの出来事。

[6] 『サヒーフ・ムスリム』美徳の書（教友の章）ハディース2424；『サヒーフ・ブハーリー』遠征の書ハディース4230；外衣のハディースと、アフル・アル＝バイト(AS)の実例の一人としてのファーティマ・ザフラー(SA)の紹介。

[7] タバリーのタフスィール第22巻492〜494頁；ハシュル章第6・7節の注釈と、ファイの財が神・使徒・近親者に帰属することについて。

[8] 『サヒーフ・ブハーリー』遠征の書ハディース4240；『サヒーフ・ムスリム』ジハードの書ハディース1759；ファーティマ(SA)がアブー・バクルに怒りを抱いたまま亡くなったこと、およびカリフに忠誠を誓わなかったことの伝承。

フィルーゼ・デルダーリー（研究者、メディア・オンライン空間の活動家）