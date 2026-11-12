アブナ通信社がアルジャジーラからの引用として報じたところによると、米国大統領ドナルド・トランプは退役軍人追悼式典でイランに対する戦争を擁護し、イランをこの戦争の開始者と呼んだ。

この報道によると、この式典で米国戦争長官は無名戦士の墓の近くで必要な敬意を払わなかったため、陸軍ガードから叱責された。

トランプはワシントン近郊のアーリントン国立墓地での演説で次のように主張した：「我々の卓越したアメリカ軍人の勇気と技能は、あらゆる基準で例外的であった。」

彼は主張を続けた：「この戦争が終わるとき — それはまもなくだろう — 世界はより安全でより良い、より静かで、我々が耐えなければならなかった危険から遠く離れた場所になるだろう。」

トランプは、ワシントンがイランに対して戦争を開始しておらず、1979年以来アメリカと戦争しているのはテヘランであると主張し、次のように述べた：アメリカ軍はイランが核兵器製造能力を獲得するのを防ぐよう努めている。

入手可能な報道によると、ペンタゴンの統計に基づき、2月28日のアメリカとシオニスト政権によるイランへの侵略は、23人のアメリカ軍人の死亡と数百人の負傷をもたらした。