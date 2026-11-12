アブナ通信社がニューヨーク・タイムズからの引用として報じたところによると、イランとの陸上国境を閉鎖するようトルコ、イラク、パキスタンを説得するためのアメリカの外交的努力は失敗に終わった。

この報道によると、これらの国の当局者はワシントンに対し、イランとの国境通過点を封鎖することは自国の経済に打撃を与えると伝えた。なぜなら国境地域のコミュニティは国境の両側間の貿易と往来に依存しているからである。

これらの国々はまた、国境通過点の閉鎖が国境地域での不安と抗議行動につながる可能性があると警告した。

この関連で、イラク国境通過点機構の「オマル・アル＝ワイリ」長官は、イランとのアル＝シブ国境通過点が技術的措置の完了後、11月10日から再開されたと発表した。

同氏はまた、メンテナンス作業の実施のため、11月13日からマンダリ通過点を一時閉鎖すると発表した。

これに先立ち、イラクの「フアード・フセイン」外相も、アメリカ財務省がバグダッドに対し、2つの通過点を除くイランとのすべての国境通過点を封鎖するよう求めたと述べていた。しかし同氏は、そのような要請の実施を困難だと表現していた。