アブナ通信社がアル・マナールからの引用として報じたところによると、レバノンのヒズボラ事務総長シェイク・ナイーム・カーセムは、ヒズボラ殉教者の日の機会に行った演説で次のように述べた：まず皆さんを歓迎します。今日は二つの部分で話します：第一部は殉教者について、第二部は政治的問題についてです。殉教は名誉、誇り、成功、そして最高の位階に到達することの源である。

ヒズボラ事務総長は演説を続けて次のように述べた：イスラエルのレバノンと地域への侵略は、完全にアメリカによって支援されている侵略であり、大きく危険なプロジェクトの一部である。パレスチナ人が「アクサーの洪水」を始めたと言う人もいるが、始めたのはイギリスであり、開始した側は1948年にこの簒奪政権イスラエルを創設した側であった。プロジェクトは本質的に殺戮のプロジェクトであった。彼らは殺し、追放し、インフラを変え、何百万人もの人々を避難させてこの簒奪政権を樹立した。

シェイク・ナイーム・カーセムは、ガザでの殺戮に対する国際社会の沈黙に言及して次のように述べた：ガザで起きていること、25万人の男性、女性、子供の殉死と負傷、家屋の破壊に対して誰も反応を示さず、これらすべての出来事は世界中の人々の目の前で行われている。誰もガザの民衆の不当な扱いについて語らず、皆がイスラエルとその防衛権を支持している。ガザの展開に対する世界的な呼びかけ、諸国民の呼びかけ、効果的な呼びかけはどこにあるのか？ガザを支持する行進やデモを行う人々もおり、我々は彼らに非常に感謝しているが、大国はどこにあり、この犯罪に対する組織はどこにあるのか？

彼は付け加えた：問題はレバノンにあり、抵抗の支援への参入にあると言うが、問題は占領にある。占領は拡張主義を求め、ガザへの支援は問題を生み出さない。占領は存在し、それを拡大しようとしている；支援はレバノンの出来事の原因ではない。抵抗は反応、対決、解放である。

ヒズボラ事務総長は次のように述べた：今日、我々はアメリカの横暴とイスラエルの犯罪を目撃しており、彼らはイランへの侵略を求めている。世界の目の前で侵略を始めたのはアメリカとイスラエルであり、イスラムのイランには対抗する権利がある。この大きな危険に対して侵略と対決しなければならず、これには軍隊、国民、抵抗、そして地域で武器を運ぶ能力のあるすべての人々の抵抗が必要である。レバノンでは主権と防衛を支援するための協力による国家的行動がなければならず、敵に我々を支配させるべきではない。我々は危険なイスラエルの侵略とその拡張主義的行動に直面している。人類と世界に嫌われている犯罪政権からの侵略である。