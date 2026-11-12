アブナ通信社がシャハーブ通信社からの引用として報じたところによると、ハマス運動の報道官「ハーゼム・カーセム」は次のように発表した：シオニスト政権によるガザ地区南部のハンユニス市にあるナセル病院への空爆と患者および医療スタッフの殺害は、完全な戦争犯罪であり前例のないテロ行為である。

ハマスの報道官は強調した：シオニスト政権の犯罪の継続、あらゆるレッドラインの超越、病院を標的にすることによるあらゆる人道的原則と基準の侵害は、この政権の指導者たちを裁き責任を問うことにおける国際社会の怠慢と無関心の自然な結果である。

ハーゼム・カーセムはまた、ガザ地区のいわゆる平和評議会とその議長「ニコライ・ムラデノフ」に対しても、シオニスト政権の犯罪に対する沈黙とテルアビブにこれらの行動を停止させる完全な無能さのために、これらの攻撃の責任があるとした。

彼はまた、平和評議会に参加しているアラブとイスラムの国々に対し、シオニスト政権がこれらの国の評議会への参加を自らの犯罪の継続の覆いとして利用できないよう、真剣で断固たる立場を取るよう求めた。

ハマス運動の報道官は指摘した：シオニスト政権は仲介者、保証国、アメリカ政府の努力にまったく注意を払わず、いかなる非難と責任追及も恐れることなく自らの行動を続けている。

本日木曜日の未明にシオニスト政権がガザ地区南部のハンユニスにあるナセル病院に対して行った空爆で、6人のパレスチナ人が殉死し、少なくとも52人が負傷した。