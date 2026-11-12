アブナ通信社の報道によると、最高国家安全保障会議事務局長のモフセン・レザーイー少将は、あるソーシャルネットワーク上の自身のアカウントに次のように書いた：もしアメリカがイランに対して別の戦争を引き起こすなら、西アジアからヨーロッパに至るこの侵略に関与するすべての軍事基地は、イランの致命的な攻撃の正当な目標となるだろう。

彼は続けた：侵略者たちにとって安全な距離も安全な避難所も存在せず、侵略的な基地に対するいかなる不可侵性も残らないだろう。