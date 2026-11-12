アブナ通信社の報道によると、最高国家安全保障会議事務局長のモフセン・レザーイー少将は、あるソーシャルネットワーク上の自身のアカウントに次のように書いた：もしアメリカがイランに対して別の戦争を引き起こすなら、西アジアからヨーロッパに至るこの侵略に関与するすべての軍事基地は、イランの致命的な攻撃の正当な目標となるだろう。
彼は続けた：侵略者たちにとって安全な距離も安全な避難所も存在せず、侵略的な基地に対するいかなる不可侵性も残らないだろう。
最高国家安全保障会議事務局長は自身のアカウントに次のように書いた：もしアメリカがイランに対して別の戦争を引き起こすなら、侵略的な基地に対するいかなる不可侵性も残らないだろう。
アブナ通信社の報道によると、最高国家安全保障会議事務局長のモフセン・レザーイー少将は、あるソーシャルネットワーク上の自身のアカウントに次のように書いた：もしアメリカがイランに対して別の戦争を引き起こすなら、西アジアからヨーロッパに至るこの侵略に関与するすべての軍事基地は、イランの致命的な攻撃の正当な目標となるだろう。
彼は続けた：侵略者たちにとって安全な距離も安全な避難所も存在せず、侵略的な基地に対するいかなる不可侵性も残らないだろう。
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