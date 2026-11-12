アブナ通信社の報道によると、軍参謀総長室副議長のアミール・キユーマルス・ヘイダリーは、特別ニュースインタビューにおいて、軍の目標バンクにおける「地理的制限なし」という概念を説明する中で、次のように述べた：我々は軍事用語において、この問題を「正当な目標」として定義している。

この概念を説明する中で彼は述べた：正当な目標とは、ペルシャ湾地域の国々であれ、世界の他の国々であれ、いずれかの国の航空機がわが国の空へ飛行し、イランの国土の一点を爆撃した場合、わが軍は、攻撃機が出撃した同じ国において同様の目標を攻撃する許可を有するという意味である。

アミール・ヘイダリーは、最高司令官の明示的な命令と彼が呼ぶものに言及し、このアプローチが軍の正当な目標の定義において考慮されていることを強調した。

彼は、将来の起こりうる戦争に直面するための軍の準備に言及し、次のように述べた：将来の起こりうる戦争のための軍の目標バンクは調整され準備されており、軍最高司令官の署名と陸軍およびIRGCの司令官への通達を待っている。

軍参謀総長室副議長は、目標バンクの策定において地理的制限は考慮されていないと述べ、次のように付け加えた：予測された目標は、以前の戦場の地理的範囲のみに限定されず、その範囲を超えた地域、特にアメリカまたはイスラエルによる使用の可能性がある地点がこの目標バンクに含まれている。

アミール・ヘイダリーは明言した：最高司令官のメッセージを受領次第、これらの措置は実行され、現在目標バンクは準備されており、軍も完全な準備態勢にある。

アミール・ヘイダリーは、将来の起こりうる戦争におけるイランの対応が壊滅的かつ粉砕的な対応となることを強調し、次のように述べた：敵への我々の対応は、以前の戦場の地理的枠組みに限定されず、他の地域も含むことになるだろう。