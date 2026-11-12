アブナ通信の記者によると、被抑圧者動員機構の長であるホッジャトル・エスラーム・ホセイン・ターエブは、本日朝（木曜日）、イマーム・レザー（AS）文化複合施設で開催されたIRGC航空宇宙軍の殉教者追悼式典において、イスラム共和国イランの防衛能力に関する敵の計算の変化に言及し、次のように述べた：敵は12日間戦争以前、特に40日間戦争以前には、イランの能力について明確なイメージと評価を持っていたが、これら二つの戦争、特に40日間戦争の展開は、そのイメージを深刻に変化させた。

ターエブは、米国選挙終了前に一部の国々が仲介し、イランを交渉に促そうとした努力に言及し、次のように述べた：米国選挙終了以前に、様々な国からイランが理解に入るよう勧告や要請が提起されていた。40日間戦争の最中にも仲介の試みがなされた。

彼は、40日間戦争の展開が地域と世界の政治的方程式において持つ重要性を強調し、次のように明言した：この戦争はイスラエルと米国の選挙の行方を決定する上でも影響を与えた。なぜなら、相手側は地域における自らの戦略的目標を実現するために、この対決の結果に特別な期待を寄せていたからである。

被抑圧者動員機構の長であるホッジャトル・エスラーム・ホセイン・ターエブは、IRGC航空宇宙軍の殉教者追悼式典における演説の続きで、占領地における40日間戦争の政治的・社会的影響に言及し、次のように述べた：シオニスト政権内部における方程式の変化の兆候の一つは、政治的変動とネタニヤフの立場の弱体化である。

彼はシオニスト政権の議会の構成とネタニヤフ反対派の票の均衡の変化に言及し、次のように付け加えた：この政権の首相が政府を形成するために議会の全120議席のうち最低61票を必要とする状況において、政治的均衡はネタニヤフに不利に変化し、彼の反対派は67票を獲得した。これらの展開は、占領地における政治的変化の始まりの兆候と見なすことができる。

ターエブはシオニスト政権にとっての戦争の社会的・経済的影響に言及し、次のように述べた：逆移民の問題、占領地からの資本流出、そしてこの政権の社会的・経済的状況の損傷は、新たな状況の兆候の一つである。シオニスト政権の収入源の一つと見なされている観光産業もまた、治安状況と戦争の影響を受けている。