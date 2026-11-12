Abna通信社の報道によると、ムハンマド(SAW)の伝承は、ナフジュ・アル=バラーガの書簡31にも見られるが、千四百年前に女性についてまったく異なる像を示す表現を用いていた。「اَلمَراَةُ رَیحانَةٌ وَ لَیسَت بِقَهرَمانَة」――女性は花であり、執事ではない。

この短い言葉は、多くの文明が女性を劣った存在と見なしていた時代に語られた。預言者(SAW)はこのひと言で、妻に対する人間的で気高い接し方の基準を示した。家庭における女性は大切に世話されるべき花であり、務めを一つひとつ要求される労働力ではない、というのである。

預言者(SAW)の妻たちへの接し方の繊細な点は、まさにここにあった。預言者(SAW)は奴隷のアンジャシャに、「ガラス」に優しく接するよう言い付けた（１）。これは隊商の女性たちを指す繊細な比喩である。この振る舞いは、一時的な道徳的助言にとどまらず、女性に対する存在論的な眼差しであった。

預言者(SAW)は、家事を女性に本来備わった義務とは見なさず、「怠っても大目に見なさい。疲れていたら愛情を示しなさい。気に入らないことをされたら、叫び声ではなく眼差しで分からせなさい」と述べた。これは今日、一部の人が「コミュニケーション・スキル」と呼ぶものだが、預言者(SAW)は何世紀も前にそれを実践で示していたのである。

この眼差しと革命の殉教した指導者の言葉との結びつきは、一つの黄金の接点、すなわち女性が「ライハーナ」であるという解釈において形づくられる。

殉教者アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師は、明快な談話の中でこの伝承を拠り所として、次のように述べた。「預言者は伝承によれば、『اَلمَراَةُ رَیحانَةٌ وَ لَیسَت بِقَهرَمانَة』と述べた……『ライハーナ』とは花という意味である。女性は家庭の花である。家の執事ではないのだから、なぜこれをしなかったのか、なぜあれをしなかったのか、なぜ家が片付いていないのか、などと言ってはならない。ライハーナ、つまり花である。花は世話をし、守らなければならない。そうすれば花もまた、その色、その香り、その特質をあなたに分け与えてくれるであろう」。（２）

また別の箇所では、この眼差しを家族の奥深くにまで広げて、次のように述べている。「女性は家族の空間に満ちている空気である。つまり、あなた方が空間の中で呼吸をするように、もし空気がなければ呼吸はできない。女性もそのようなものであり、家族の女性はこの空間における呼吸に等しい」。この表現は、まさに預言者(SAW)の眼差しの延長にある。女性は「執事」でも、強制された使用人でもなく、家庭に命を与える要素なのである。空気を「雇う」者はいない。空気は呼吸され、その価値が知られるものである。

この観点から、革命の殉教した指導者は「愛情」を家庭における女性の最も重要な権利として挙げている。「家庭において、家の女主人であり家庭の女性が持つ最も重要な権利は『愛情』である……伝承には、男性は妻に『私はあなたを愛している』と言うべきである、すなわち明言すべきであると伝えられている」。

この愛情を「明言する」ことの強調は、預言者(SAW)が妻たちに対して示したスィーラ（ムハンマド(SAW)の言行・生き方）への橋である。預言者(SAW)は愛情を胸の内に秘めるのではなく、行いと言葉の中に表した。革命の殉教した指導者はまた、「暴力のないこと」を家庭における女性のもう一つの大きな権利としている。これはまさに、預言者(SAW)が「ガラスに優しく」「叫び声ではなく眼差しで分からせる」という助言によってアンジャシャに教えたことである。

この結びつきの結果とは何か。

女性が「ライハーナ」であるという伝承を、女性が「空気」であり、「愛情の権利」があるという革命指導者の言葉と並べると、一貫した像が形づくられる。それは、家庭における女性は無給の従業員でもなく、愛情を必要としない存在でもないということである。

女性は花であり、空気であり、愛情は女性の権利である。この眼差しを受け入れた男性は、もはや妻に「なぜ食事が遅れたのか」「なぜシャツにアイロンがかかっていないのか」とは尋ねない。「疲れている？」と尋ね、疲れていれば自ら袖をまくる。これが「執事」と「ライハーナ」の違いである。預言者(SAW)が無知の時代の社会の只中で示したこの違いを、今日、革命の指導者が新しい世代のために明快な言葉で語り直している。

インスタグラムの投稿で「愛の言語」や「暴力のないコミュニケーション」として語られていることは、何世紀も前にスィーラ（ムハンマド(SAW)の言行・生き方）とアフルルバイト(AS)の伝承に根ざしていた。

革命指導者の眼差しは、その古い宝庫と今日の必要とをつなぐ橋である。この橋は、宗教がモスクと礼拝のためだけでなく、台所や家庭のあらゆる場所にも語るべき言葉を持っていることを示している。それは、尊厳と愛情と優しさに満ちた言葉である。

ザフラー・サーレヒーファル、メディア活動家

注記:

１．アベディーニ「クルアーンの報告によるムハンマド(SAW)の妻への接し方」17頁。「神の尊き使徒は、数人の女性とともにある場所へ旅立った。駱駝の世話役は、美声の奴隷でアンジャシャという名の者であった。旅の途中、預言者は駱駝が速足で進み始めたことに気づいた。そこで、アンジャシャに向かって『رُوَیْدَکَ یا أنْجَشَةُ سَوْقَکَ بالقَوَارِیرِ』、言い換えれば『یا انجشة رفقاً بالقواریر』と言った。その意味は、アンジャシャよ、ガラス細工に慈しみを持って接せよ、あるいはガラス細工が壊れぬよう、ゆっくり進めよ、ということである。この尊い伝承はブハーリーの真正集に6210番として記録されており、伝承者はアナス・イブン・マーリク（神が彼に満足されますように）とされている」。

２．アーヤトッラー・ハーメネイー師、各層の女性たちとの面会にて（2023年1月4日）。