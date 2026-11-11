Abna通信社の報道によると、人生のさまざまな役割に追われる慌ただしさの中で、多くの母親の心に「私は十分に良い母親だろうか」という根源的な問いが浮かぶことがある。周囲から子育ての理想化された非の打ちどころのないイメージが絶えず流れ込んでくる現代において、完璧を目指す努力と心の疲弊との境界は極めて薄い。この悩みへの答えは、母親たちの心の平穏に役立つだけでなく、次世代の心の健康と自信をも左右する。

本対談では、心理学者・心理療法士のマーエデ・プールゴリー氏の話に耳を傾け、「完璧な母親」と「十分に良い母親」という二つの概念の重要な違いを掘り下げる。

心理学で最も重要かつ核心的な用語の一つが、まさにこの「十分に良い母親」と「完璧な母親」をめぐる議論であり、いわば心理的ウェルビーイングと燃え尽きの境界線といえる。両者の違いを見ていこう。

１．「完璧な母親」（パーフェクトで理想主義的な母親）の特徴

完璧な母親とは、すなわち消耗する母親である。非の打ちどころのない心のイメージに従って振る舞おうとする母親のことであり、そのイメージはしばしばメディアや社会によって植え付けられたものだ。「良い母親とは、すべての時間を子どもに捧げ、子どもと家族のために完全に尽くし、子どもたちのあらゆる要求に即座に素早く応える母親である」というイメージである。

このアプローチの結果：母親は、常に欠点のない振る舞いをする子どもたち、常に清潔で整った家、そして非常に理想化された行動を求める。子どもたちの振る舞いは「ショーウィンドウ」のようになる。

強い支配性：母親は絶えず子どもを正し、注意し、管理し、どのような状況でも子どもが過ちを犯さないようにしようとする。客として訪問する前や客を迎える前の多くの言い付け、そして整然とすることへの過度な強調は、間違いと学びの年齢にある子どもたちに、極めて礼儀正しい大人のような振る舞いを期待することにほかならない。

帰結：この支配性は、子どもたちを自信に欠け不安を抱えた人間に育ててしまい、母親自身も、常に良くあろうとする過度な努力のために、疲れ果てた人間になってしまう。完璧な母親は、子どもの前で間違えてはならない、至らないところを見せてはならない、手を抜いてはならないと考える。

２．「十分に良い母親」の特徴

これに対して、十分に良い母親は、常に完璧であろうと努める代わりに、生活の切り盛りにおいて現実的であろうとし、「間違えることは私たちの人生の自然な一部であり、修復されさえすればよい」ということを子どもに教える。

完璧さの代わりに関係の修復を：

十分に良い母親は、間違えることが関係の自然な一部であることを知っており、それを伝える。つまり、もしあるときかっとなって怒ったり、声を荒らげたり、不快な態度を取ったりしても、落ち着いたあとで子どもに近づいてこう説明する。「お母さんは疲れていて、イライラして声が大きくなってしまったの。本当にごめんなさい。これからはこういうことがないように気をつけるね」。

こうすることで、彼女は子どもに責任を持つことと感情を調整することを教えている。

消耗する量の代わりに質の高い関わりを：

完璧な母親は、24時間完全に子どもに尽くし、一緒に遊び、子どもに空いた時間や退屈する時間があってはならないと考える。一方、十分に良い母親は、「母親が子どものそばにいることの質」のほうが、疲れ切った長い時間よりもはるかに重要であることを知っている。一日中子どものそばにいても、意識がスマートフォンや仕事や疲れに向いているよりも、黄金の質の高い時間をつくる（たとえば、スマートフォンを使わずに30分間、完全に集中して子どもと遊び、話をする）。その結果、子どもは自分に固有の情緒的な取り分があることを理解し、母親にも母親自身の時間がある。

結論

十分に良い母親は、子どもに経験する機会を与え、自分自身のための時間も確保できる。これは悪い母親であることを意味しない。完璧な母親であることは、疲弊した心を母親に贈るだけで、その心はもはや質の高い関わりを持つことができない。しかし十分に良い母親は、子どもたちに「本当の愛」、「健全な境界線」、そして「母親自身とそのニーズの受容」を教え、家庭により穏やかな心理的空間をつくり出す。それにより、子どもたちはより安全な環境で成長し、心の健康への道のりでよりよく導かれ、育てられる。

サミーラ・ゴルカール／Abna通信社