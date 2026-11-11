アブナ通信がNBCニュースを引用して報じたところによると、アメリカ合衆国下院は211票の賛成対204票の反対で、ピート・ヘグセス国防長官の弾劾決議を審査のために委員会に付託した。この行動は事実上、この試みの停止につながった。

この採決で、ケンタッキー州選出の共和党議員トーマス・マッシーは、自分の党の立場に反して投票した唯一の共和党員であった。

ドナルド・トランプ政権の長年の批判者であるマッシーは月曜日、国防長官の弾劾のための8つの告発項目を含む34ページの特別特権決議を提出した。

下院の手続きによれば、特別特権決議は立法手続きの2営業日以内に決着をつけなければならない。つまり、下院はそれらについて措置を講じるか、保管するか、委員会に付託しなければならない。

この共和党議員は9月にもヘグセスに対する8つの告発項目を提出していた。

彼は、アメリカの国防長官が人権侵害を行い、議会の許可を得ずにイランとの戦争を開始し、その他の違反を行ったと述べていた。

当時、この決議に関する採決は、下院議長のマイク・ジョンソンが中間選挙を前に下院の会議を予定より早く終了させた後に停止された。

また、来年1月に下院議長に選出される見込みの下院民主党少数派リーダーのハキーム・ジェフリーズは以前、民主党が来年議会の支配権を握った後、ヘグセスをこの地位から追放すると述べていた。