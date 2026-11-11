アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、シオニスト政権のクネセト選挙におけるベンヤミン・ネタニヤフの主要な対立候補である「ガディ・アイゼンコット」は次のように述べた。ネタニヤフにはその職にとどまる適格性がなく、私たちは緊急政府の樹立に向けて行動しなければならない。

この報道によると、アイゼンコットはさらに次のように述べた。ネタニヤフが権力にとどまり続けることは、イスラエルの安全を危険にさらす。

ヘブライ語紙「イスラエル・ハヨム」も次のように報じた。ガディ・アイゼンコットは、クネセトの開会式におけるネタニヤフの演説の後、明日開催される予定だったリクード党との交渉会合を中止するようチームに命じた。

シオニスト政権のテレビ第14チャンネルも、この政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフが、「ヤシャール」党の党首でクネセト選挙における自身の主要な対立候補である「ガディ・アイゼンコット」との政府首脳の交代制に関する合意の可能性を検討していると発表した。

このシオニストメディアの報道によると、いわゆる「統一政府」の樹立を目的とした連絡と協議は依然として続いており、アイゼンコットの側近や彼の交渉チームのメンバーとの交渉が進行中である。

ネタニヤフは、現在のクネセトの構成を考慮すると、アイゼンコットとの首相の交代制の提案を、最も実行可能性が高い最も現実的な選択肢と考えているようである。