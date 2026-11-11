アブナ通信がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、情報筋は、レバノンとイスラエル間の「枠組み合意」と呼ばれる了解を国際連合安全保障理事会における決議に転換する計画が存在すると述べた。

アル・マヤディーンに近い情報筋はさらに次のように述べた。レバノンの一部の影響力のある政治勢力は、「枠組み合意」を国際連合安全保障理事会が発出する決議に転換するよう努力する意向である。この計画が承認され、国際決議に転換された場合、レバノンはレバノン軍と占領政権の軍との間で直接的な調整を確立することを義務付けられることになる。

同情報筋によると、フランスは、UNIFILの任務終了後にレバノンにおけるフランス軍の可能性のある役割を果たす準備の枠組みの中で、この努力を推進する役割を担っている。

アル・マヤディーンはこれらの情報筋を引用して強調した。枠組み合意を国際決議に転換する努力は国際レベルで障害に直面するであり、その最も重要なものはロシアと中国による拒否権の使用の可能性である。議論されている構造は、決議1701および1559を廃止し、この合意が安全保障理事会によって新たな決議に転換された後に、枠組み合意でそれらを置き換えることに基づいている。

これらの情報筋は明確にした。レバノンにこの国の軍と占領政権の軍との間の直接的な調整を義務付けることは、広範な国内紛争と軋轢の土壌となり得るものであり、レバノン国内の影響力のある政治界はこの計画を、イスラマバード合意に代わる政治的現実として推進するために利用してきた。

アル・マヤディーンの情報筋はまた次のように述べた。一部のレバノンの界は、多数のレバノンの政党および海外における彼らのロビーと協力して、この決議を新たな政治的経路として定着させるよう努力している。