アブナ通信がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、シオニスト政権のテレビ第12チャンネルは、この政権の首相ベンヤミン・ネタニヤフと占領軍参謀総長エヤル・ザミールとの間で、イランに対するテルアビブの選択肢をめぐる意見の相違が再び激化したと発表した。

このシオニストメディアの報道によると、エヤル・ザミールは、ネタニヤフがイランに対して行うことを求めている作戦には必要な慎重さが欠けていると考えている。

イスラエル軍司令部は、ネタニヤフが求めている措置に反対している。なぜなら、これらの措置が、アメリカが新たな軍事衝突に関与する意欲を示さない政治的に敏感な段階で、テヘランとの対決の再開につながることを懸念しているからである。

ニューヨーク・タイムズ紙も最近、シオニスト当局者の話として、議会選挙前のイランへの侵略をめぐるベンヤミン・ネタニヤフとエヤル・ザミールの意見の相違が事実であったと報じた。

ニューヨーク・タイムズ紙の報道によると、ザミールはクネセト選挙前のネタニヤフが意図する侵略の実行に反対し、イランに対して独立して行動を起こすようネタニヤフからの圧力について懸念を表明していた。ザミールは、そのような行動は誤りであり、イランによる占領地への攻撃を引き起こす可能性があると考えていた。