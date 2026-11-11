アブナ通信がアルジャジーラ放送を引用して報じたところによると、レバノンにおける国際連合暫定部隊（UNIFIL）は、レバノン南部でのパトロール中にこれらの部隊への銃撃があったことを明らかにした。

UNIFILの報告によると、この事件でこの組織の部隊にいかなる損害や死傷者も生じなかった。

国際連合暫定部隊はレバノン政府に対し、この攻撃の実行者の身元を特定し、彼らを裁判にかけ、説明責任を負わせるために必要な調査をできるだけ早く開始するよう求めた。