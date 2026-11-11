アブナ通信の報道によると、マスード・ペゼシュキアンは、1405年アーバーン月20日（2026年11月11日）水曜日の朝、国連気候変動首脳会議（COP31）に出席するためにトルコへ出発する前に、この首脳会議を気候状況と地域問題について話し合い、また各国の首脳と協議するための重要な機会であると述べた。

大統領は、トルコ大統領の公式招待を受けてこの首脳会議に出席することに言及し、次のように述べた。これは気候と環境問題に関する第31回首脳会議であり、世界196か国が参加し、そのうち71か国が大統領または首相の出席のもとで参加する。

ペゼシュキアン博士はさらに次のように述べた。この首脳会議への出席は、私たちが置かれている気候状況と地域、および既存の問題について話し合い、戦争と侵略の破壊的影響について話し、アメリカとイスラエルがイランと地域の環境破壊において行った行為について私たちの立場を表明するための適切な機会である。

大統領は、この首脳会議が各国の首脳と会談するための非常に良い機会であると述べ、次のように語った。これまでに、トルコの尊敬すべき大統領を含む10か国以上の首脳および当局者との会談が予定されており、彼らと話し合うことになっている。

ペゼシュキアン博士はまた、イランとトルコの関係について次のように述べた。私たちとトルコとの関係は非常に良好な水準にあり、地域、経済、社会、文化の諸問題において多くの共通点を持っており、当然ながらこの共通点は私たちの関係の強化と地域の安全に非常に効果的であり得る。

大統領は、この首脳会議の傍らで他の国の首脳と会談することに言及し、次のように強調した。これらの会談では、イスラム共和国の正当な立場と、アメリカとイスラエルが地域で行った犯罪、および彼らが自国の選挙において自国の国民から見せられた彼らの醜い行為の結果について話し合われる。

ペゼシュキアン博士は次のように指摘した。アメリカとイスラエル自体だけでなく、ヨーロッパにおいても、行われた選挙の結果はすべて、戦争を煽る者、侵略者、そして民主主義と人権について嘘をつきながら、自分たちのすべてのスローガンに反して行動する人々の意見に反するものであった。

大統領は最後に、私たちが愛する国民とわが国の良き伝達者となり、良い結果を得ることができることを希望した。