アブナ通信の報道によると、イラン・イスラム共和国の外務大臣セイエド・アッバース・アラグチは、国連事務総長「アントニオ・グテーレス」氏、安全保障理事会議長「サニタ・パヴルタ＝デスランデス」女史、および国際原子力機関事務局長「ラファエル・グロッシ」氏に宛てた書簡の中で、「イランの平和的な核計画に関する情報提供に対して最大2000万米ドルの報奨金を提示する米国国務省の忌まわしく遺憾な宣言」について次のように書いた。「イラン・イスラム共和国は、国連事務総長、安全保障理事会、および国際原子力機関事務局長に対し、この忌まわしい宣言を明確に、いかなる曖昧さもなく非難するよう要請する。」

アラグチは明言した。「さらに、事務総長および安全保障理事会に対し、次のことを要請する。すなわち、国際の平和と安全の維持に対する米国の宣言の深刻な影響について直ちに国際社会の注意を喚起し、国連憲章に基づく自らの責任の枠組みの中で、米国の措置が核施設、設備、およびそれらに関連する要員の安全と保安にもたらす脅威に対処し、米国をその継続的な違法行為について説明責任を負わせるよう要請する。」

イラン・イスラム共和国の外務大臣から国連事務総長、国連安全保障理事会議長、および国際原子力機関事務局長への、イランの平和的な核計画に関する情報提供に対して最大2000万米ドルの報奨金を提示する米国国務省の忌まわしく遺憾な宣言に関する書簡の全文は、2026年11月10日（1405年アーバーン月19日）付で以下のとおりである：