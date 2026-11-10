ABNA通信の報道によると、ウィーンのイラン代表部は月曜日、ソーシャルネットワークの一つに声明を出し、次のように書いた。「強く非難する」という表現が国際原子力機関事務局長ラファエル・グロッシによって明確に使用され得ることは称賛に値する。しかし、なぜそれがすべての状況で一貫して適用されないのか？

この代表部は、グロッシがウクライナのザポリージャ原子力発電所の職員の殺害を非難している画像に言及し、次のように続けた。アメリカの爆弾とイスラエル政権の爆弾がイランの平和的で保護された核施設を直撃したとき、それは機関の歴史において前例のないことだったが、あるいはイランの核科学者が暗殺されたとき、これらの行為は決して非難されなかった。それらの状況において、事務局長は非難を自分の「領域」と「仕事」の外にあると考えていたようだ。

この声明の続きには次のようにある。選択的な怒りと抗議は、核安全と保障措置の柱の一つではない。むしろ、それは履歴書作成とキャリア昇進の柱の一つである。

制度的および組織的責任は任意ではない。プロフェッショナリズムは一貫した安定したコミットメントと実践を必要とする。