ABNA通信がBelTAからの引用として報じたところによると、「アレクサンドル・ヴォルフォヴィッチ」ベラルーシ安全保障会議事務総長は、モスクワで開催された独立国家共同体加盟国安全保障会議事務総長の第14回会合で次のように述べた。軍事的優位の獲得を目的とした西側の軍事化はもはや隠されておらず、これらの国の当局者は起こり得る戦争への準備について公然と語っている。

彼は安全保障の動向と軍事的・サイバー的脅威の増大に言及し、次のように付け加えた。この過程と同時に、独立国に対する外部圧力の性格も変化している。

ヴォルフォヴィッチは強調した。西側諸国は複合的な圧力を行使するメカニズムを完成させつつある。それは国の内政への干渉、国家主権の弱体化、およびその政治過程への影響を目的として用いられるメカニズムである。

ベラルーシ安全保障会議事務総長は、ポストソ連空間が外部アクターによる複合的な圧力の場に変わっており、ベラルーシも日々この圧力の結果に直面していると述べた。

独立国家共同体加盟国安全保障会議事務総長の第14回会合は、2026年11月9日（1405年アーバーン月18日）にモスクワで開催された。地域の安全保障上の課題、国境を越える脅威、テロリズム、密輸、および複合的な脅威への対処の検討がこの会合の主要議題の一つであった。