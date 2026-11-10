ABNA通信の報道によると、キューバの外相ブルーノ・ロドリゲスは、シオニスト軍がガザ地区への人道支援物資の搬入を妨害する行為は、数万人のパレスチナ難民にとって不利な状況の中で行われており、受け入れがたく犯罪的であると強調した。

彼は付け加えた。パレスチナ人はガザ地区での戦争と大量虐殺のためにテントに避難せざるを得なかったが、気温の低下と激しい降雨が彼らの問題を倍増させ、数千のテントを水浸しにした。

キューバの外相は、国際社会がガザ地区におけるシオニスト政権の犯罪の継続を許さないよう求めた。

イスラム抵抗運動ハマスも昨日、声明を発表し、ガザ地区の人道的惨事は大量虐殺戦争とインフラおよび生活施設の広範な破壊に続いて依然として続いており、冬の季節の到来とともに、この地域の住民と避難民の苦しみと問題が深刻化していると宣言した。

ハマスはこの声明で、占領政権が組織的にガザ地区の人道的惨事を管理し扇動し続けており、進行中の大量虐殺戦争の枠組みの中で危機を深め長引かせようとしていると強調した。この運動によれば、これはパレスチナ人民の意志を打ち砕き、この地域の生活手段を破壊することを目的として行われており、しかも停戦合意がすでに署名されている状況下で行われている。