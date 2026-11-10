ABNA通信の報道によると、イラクのイラン大使ヤーセル・アブドル・ザフラー・アル・ハッジャージュは、イラクのワア通信に次のように語った。イラク首相アリー・ザイディーの訪問は特別かつ非公開（秘密）の性格を持ち、地域の緊張を緩和し、戦争の火を弱める方法を検討する目的で行われた。

イラク・イスラム共和国駐在大使ヤーセル・アブドル・ザフラー・アル・ハッジャージュは月曜日、アリー・ザイディー首相のイラン訪問は、地域の緊張緩和の方法について話し合うことを目的とした私的かつ非公開の訪問であったことを確認した。

彼は付け加えた。イラクは地域の出来事から傍観しているのではなく、アリー・ザイディー首相の指導の下、自国の最高国益に従って積極的に行動し、その外交努力を緊張緩和、更なる激化の防止、地域の安定の強化に向けてきた。

これは、以前に一部の情報源がアル・ハダスに対し、イラク代表団がテヘランに行った秘密訪問はイラク首相アリー・ザイディー率いるものであったと述べた中で起こっている。

これらの情報源は付け加えた。アメリカ大統領ドナルド・トランプは電話会談の中で、イラク首相が提示した提案に同意することを表明した。

これらの情報源によると、トランプはイラク首相に対し、テヘランとの間で仲介者の役割を果たすよう求めた。