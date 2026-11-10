ABNA通信の報道によると、イラン・イスラム共和国外務省報道官イスマーイール・バーガーイーは、アル・マヤディーン・テレビ局とのインタビューで、テヘランとワシントンの交渉に関する最新の動向を説明し、イランが提案した計画の実施期限を7日から2日に短縮したことを明らかにし、この措置を外交の道におけるイラン・イスラム共和国の真剣さと善意の表れと称した。

バーガーイーはイランとアメリカの間の相互作用の過程に言及し、次のように述べた。イランは外交の道を推進する上での自らの真剣さを示すため、提示した提案の実施期限を7日から2日に短縮した。

彼は交渉におけるアメリカ側の姿勢を批判し、次のように付け加えた。アメリカ政府内部では、どの機関またはどの当局者がイランとの交渉の責任と権限を負っているかについて明らかな混乱があり、この国の一部の当局者は矛盾した立場と要求を提示している。

外務省報道官は、ワシントンの立場がこの国の国内政治の動向から影響を受ける可能性があることに言及し、次のように指摘した。これらの姿勢の一部は、アメリカの国内政治の計算と2028年の大統領選挙に関する考慮の影響下にあるように思われる。

バーガーイーはまた、アメリカの要求の絶え間ない変化を批判し、次のように強調した。ワシントンは絶えずその目標と要求を変更しており、事実上この姿勢によって交渉の目標をずらしている。

彼は、イラン・イスラム共和国が自らの立場と提案を透明に、また仲介者を通じて提示してきたこと、そして当事者間の連絡も直接会談や電話で引き続き行われていることを強調した。

イランと機関の協力の最新状況

外務省報道官はこのインタビューの別の部分で、イランと国際原子力機関との核協力の話題に触れ、次のように述べた。機関の査察官は約10日前、ブーシェフル原子力発電所の定期査察を行うためイランを訪れた。

バーガーイーによると、実施された査察はブーシェフル原子力発電所と、現状において査察に必要な準備を整えることが可能であった那些の核施設に限定されていた。

彼はこの国の他の一部の核施設が損傷を受けていることに言及し、次のように述べた。現状では、損傷を受けた施設の査察に関する明確な議定書とメカニズムは存在せず、国際原子力機関もそのような査察を実施するための明確な指針を持っていない。