ABNA通信の報道によると、イスラム諮問評議会議長モハンマド・バーゲル・ガーリーバーフはソーシャルネットワークの一つに投稿を公開して次のように書いた。イスラエル人は昼も夜もアメリカをイランとの終わりのない戦争に引きずり込もうと努めている。それは、現在の大統領も将来の大統領も、共和党員も民主党員も、そこから抜け出す力を持てない泥沼である。

彼は付け加えた。ワシントンが「イスラエル第一」という考え方を捨てない限り、アメリカとその同盟国は暗い時代に向かって急速に進んでいる。