ABNA通信の報道によると、最高国家安全保障会議議長モフセン・レザイー少将はソーシャルネットワークの一つにある自身のアカウントでアメリカ人に向けて次のように書いた。イランに対する戦争はすでに現時点でアメリカ政府に深刻な打撃を与えている。しかしワシントンは依然として追い詰められた賭博師のように必死にもがいている。

彼は付け加えた。架空の交渉に関する偽のニュースを作るのをやめ、西アジアの新秩序を否定するな。

レザイーは強調した。イランが繰り返し宣言してきた七つの条件に対して屈服すべき時が来た。