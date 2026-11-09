Abna通信社の報道によると、結婚は人生で最も重要な選択の一つであり、知識と認識、そして現実的な見方を必要とする選択である。しかし近年、SNSは夫婦関係の破綻の絶え間ない描写や、人間関係に対する非現実的な処方箋を通じて、多くの若者の見方に影響を及ぼしている。

離婚を経験することへの恐れから結婚を遠ざける人もいれば、欠点のない配偶者を探し求めるあまり、相手を知り選ぶ機会を失う人もいる。そのなかで、ネット上の体験談や扇情的な自称カウンセラーの役割を見過ごすことはできない。

SNSが結婚を恐ろしいものにするとき

今日の多くの若者にとって、結婚は困難でストレスの多い決断となっている。彼らは一方で家庭を築くことに関心を持ちながら、他方でSNS上の数多くの不貞や家庭内の対立、離婚の体験談を目にして、共同生活の将来に疑念を抱く。この問題の理由の一つは、心理学で「ネガティビティ・バイアス」と呼ばれる現象である。すなわち、人間は一般に、苦い出来事や脅威となる出来事をより強く記憶にとどめ、それらにより敏感になる。

また、SNSのアルゴリズムは、ユーザーの反応の度合いに応じて、類似のコンテンツをより多く表示することがある。その結果、いくつもの恋愛の失敗談を追ってきた若者は、不貞や離婚が結婚の通常の運命だと次第に思い込むようになるかもしれない。しかし、一人の人間の苦い経験が、必ずしもすべての人々の生活を代表するわけではない。もちろん、問題点や離婚の体験談を語ることが常に害をもたらすわけではない。

こうした体験談は、ときに暴力や欺瞞、不健全な行動を見抜く助けとなる。しかし、啓発と恐怖の扇動との間には大きな違いがある。啓発は危険を見極める助けとなるが、恐怖の扇動は、そもそもいかなる関係をも信頼しないようにさせてしまう。この悲観的な見方は、知り合う期間にさえ影響を及ぼしかねない。対話と相互理解の代わりに、否定的な心構えで関係に入り、わずかな行動の違いをも大きな危険の兆候と見なしてしまうのである。

扇情的な自称カウンセラー——架空の配偶者をつくる人々

悲痛な離婚の体験談のかたわらで、SNS上にはもう一つの潮流が活動している。心理学の用語と一見専門的な助言を用いて、望ましい配偶者の非現実的な像を提示する人々である。こうしたコンテンツでは、ふさわしい配偶者は常に理解があり、あなたの感情面の欲求をすべて把握し、決して怒らず、あらゆる記念日を覚えていて、あなたが何も言わなくても望みを叶えてくれるべきだ、などと語られることがある。このような見方では、結婚は長所も短所もある二人の現実の人間の寄り添いではなく、欠点のない人物を探し求めることになってしまう。

もう一つの問題は、拙速なレッテル貼りである。ときに、単純な意見の相違、不快なときの沈黙、愛情表現の仕方の違いが、「有害な関係」「自己愛」「心理的操作」といった言葉で描写される。しかし、心理学的な問題の診断や関係の評価には、状況の検討、行動の継続性、そして専門的な評価が必要であり、動画を数秒見ただけで下せるものではない。もちろん、SNSで活動するすべてのカウンセラーを疑問視すべきではない。多くの専門家はこの場をコミュニケーション・スキルの教育に活用している。問題となるのは、聞き手を怖がらせ、断定的な処方箋を示し、ときにはさまざまな講座を販売することで、若者の感情面の不安から収益を得る自称カウンセラーたちの活動である。

恐れと期待の間で身動きがとれなくなる

この二つの潮流が出会うと、若者は矛盾した状況に置かれる。一方では結婚の失敗を恐れ、他方では、ほとんど欠点のない人としか結婚したくないと考える。離婚を恐れながら、現実の世界ではほとんど見つけることのできない理想の配偶者を求めるのである。このような状況では、好みの違いや過ち、意見の相違の一つひとつが、結婚という選択肢を退ける口実になりかねない。理にかなった妥協や相互の寛容でさえ、人格の弱さや自尊心の欠如と取り違えられることがある。しかし、健全な寛容と、被害を耐え忍ぶこととは区別されなければならない。

交渉可能な事柄での妥協は共同生活に不可欠である。しかし、侮辱、暴力、強要、相手の権利の侵害を、寛容の名のもとに正当化することはできない。こうした姿勢の結果として、選択がいっそう難しくなり、迷いが増し、コミットメントへの恐れが生じ、場合によっては安定した関係よりも短期的な関係が好まれることもありうる。もちろん、経済的・社会的な問題も結婚の遅れに一役買っており、これらすべてをSNSのせいにすることはできない。

解決策は何か？

この悪循環から抜け出すには、何よりもまず、若者の感情面のメディア・リテラシーを高める必要がある。つまり、あらゆる苦い体験談がすべての結婚の現実ではないこと、そして心理学の用語で発信されるあらゆる助言が科学的な信頼性を持つわけではないことを知らなければならない。

また、専門のカウンセラーと自称カウンセラーとを区別する必要がある。本物のカウンセラーは、恐怖を煽ったり欠点のない人間を紹介したりする代わりに、対話の技術、対立の解決、相互理解、そして十分な認識に基づく意思決定を教える。一方、若者は、誠実さ、責任感、敬意、信仰や文化の適合といった結婚の基本的な基準を、好みによる嗜好から切り離し、欠点のない人間を探す代わりに、健全な生活を築くにふさわしい人物を探すべきである。結婚は、対立のない夢でもなければ、誰もが運命づけられた悪夢でもない。共同生活とは、相互理解、コミットメント、敬意、そして互いの努力によって、共通の未来を築くために歩みを進める、二人の現実の人間の寄り添いである。

著者：ファーティマ・プールアッバース（文化・SNS分野の活動家）