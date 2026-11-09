Abna通信社の報道によると、ハディース学（預言者とイマームたちに帰される言行の伝承を扱う学問）の用語において、「ムハッディス（ハディースの伝承者）」という称号は、一般にハディースの学習、暗記、伝達、口述に従事してきた人々に用いられる。しかしながら、イスラーム的伝承文化の一部の用法、とりわけヒジュラ暦最初期の数世紀に関する伝承においては、この語は別の意味をも帯び、預言者の地位を持たないまま天使たちの語りかけの対象となった人々を指すようになった。

この文脈において、シーア派およびスンナ派の一部の伝承資料は、神の預言者ではない人々と天使たちとの交信に関する報告を伝えている。この交信は、直接の対話、霊感（イルカー）や霊的開示（ムカーシャファ）といった様々な形で、また睡眠中あるいは覚醒中の状態において描写されている。

天使たちと預言者ではない人間との対話という主題は、イスラームの資料に限られるものではなく、他の一神教の聖典にもその例証が見られる。たとえば旧約聖書の一部、とりわけ「創世記」には、天使たちと一部の宗教的人物との交信に関する報告が記されている。

また、キリスト教の伝統にも、天使の顕現と、様々な人々への神の啓示の伝達に関する物語が存在する。これら多くの報告において、天使と人間との交信は、導き、吉報、あるいは覚醒をもたらす機能を担っている。これは機能の種類という点で、イスラームの伝統における一部の天使論的教義と共通点を有している。

旧約聖書におけるこの種の交信の顕著な例の一つは、「創世記」における、主の使いとイスマーイール(AS)の母ハガルとの対話の報告である。この物語で天使は、イスマーイール(AS)の誕生を告げるとともに、その子孫の繁栄を知らせる。「見よ、あなたは身ごもっており、男の子を産むであろう。その子をイスマーイールと名づけなさい」（創世記16章11節）。また、同じ対話の別の箇所では、ハガルに対してこう告げられている。「わたしはあなたの子孫を大いに増やし、数えきれないほど多くする」（創世記16章10節）。

これに基づき、「創世記」における天使とハガルとの対話の報告は、ユダヤ教の伝統において天使と預言者ではない人間との交信の可能性を示す、聖典上の証拠の一つと見なすことができる。

この報告は、イスラームやキリスト教の資料における同種の例とともに、天使と人間との交信という概念が、一神教の諸伝統に存在することを示している。ただし、この交信の本質、方法、神学的含意の解釈については、各宗教伝統ごとに個別の検討と、その伝統固有の教義的・解釈的基盤への配慮が必要である。

クルアーンにおける、預言者とは見なされない人物と天使たちとの対話の例は、フード章第69節から第73節にあるイブラーヒーム(AS)の貴き妻サラの物語に見られる。

«وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ،قَالَتْ یَا وَیْلَتَیٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِی شَیْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَیْءٌ عَجِیبٌ، قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ».

また、マルヤムの物語も、アール・イムラーン章第42節および第45節、ならびにマルヤム章(AS)第17節から第22節に記されている。

スンナ派の資料においても、天使との対話の可能性が認められているだけでなく、初代カリフについてはスィジスターニーの『キターブ・アル＝マサーヒフ』に、第2代カリフについてはイブン・ハジャル・アスカラーニー著『サヒーフ・ブハーリー注釈 ファトフ・アル＝バーリー』に、またイムラーン・イブン・フサインについてはバスリー・ズフリー著『ターバカート・アル＝クブラー』に、対話、天使の声を聞いたこと、あるいは天使と握手を交わしたことの報告が述べられている。

これに基づき、神の預言者として知られていない人物による天使との対話は、一神教およびスンナ派の資料において受け入れられている事柄であると言える。

この論考の次の部分では、無謬のイマームたち(AS)、とりわけファーティマ・ザフラー(SA)と天使たちとの対話に関するシーア派の伝承が検討される。

サイイド・アリー・アスガル・ホセイニー／ABNA通信社