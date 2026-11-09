ABNA通信の報道によると、地域横断紙「アル＝クドゥス・アル＝アラビー」のサイトからの引用として、ドナルド・トランプはCBS局の番組「60ミニッツ」との対話で、議会選挙における共和党の敗北の理由を分析しつつ、イランに対する戦争とガソリン価格の上昇が人々の不満の主な要因の一つであったと明言した。

イスラエル政権の状況にも言及し、彼は次のように述べた。「信じられないことに、有権者の間でイスラエルに対する非常に強い不満が存在する。」

アメリカ大統領はこのインタビューの続きで、大統領任期中の自らの軍事行動を擁護し、「B-2」爆撃機を使用してイランの核インフラを標的にしたと述べた。

イランに対する軍事行動が歴史的に正しい決定であったと主張し、彼は次のように述べた。「もし私の大統領任期中にイランが核兵器を持っていたら、今よりもはるかに多くの非難を受けていただろう。」

トランプはまた、地域におけるアメリカの同盟国の役割に言及し、アメリカの支援がなければイスラエル政権や地域の他の同盟国は生き残れなかったと主張し、次のように付け加えた。「我々が支援してきた国々は、戦争中にアメリカに課せられたすべての費用を返済すべきである。」

この対話の別の部分で、トランプは緊張の継続の可能性に答えて、自らの厳しいアプローチを強調しつつ、必要ならば再びイランに対する軍事攻撃を行うと発表した。

彼はまた、自らの移民政策について、移民追放措置の厳しさを認めつつ、任期末までに広範な恩赦の発令を議題に載せると約束した。