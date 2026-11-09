ABNA通信の報道によると、国連におけるキューバ常駐代表エルネスト・スプロン・グスマン氏は、アル＝マヤディーン局とのインタビューで、この国がアメリカの可能的な攻撃に備えていると発表した。

彼は付け加えた。キューバは相互尊重に基づくアメリカとの対話を望んでいるが、同時にすべてのシナリオへの対処に備えている。

この発言は、アメリカの大統領ドナルド・トランプが過去数か月にわたりキューバに対する脅威を提起してきた状況の中でなされた。トランプは以前、アメリカが何らかの形でこの国に介入する可能性があると述べ、ある時点ではキューバをワシントンの次の標的と表現していた。

CBSテレビ局は2026年9月26日（1405年メフル4日）の報道で、アメリカ軍がこの国の南方軍司令部の支援、医療、軍事警察部隊への可能的な需要を検討していると発表した。この局の報道によると、アメリカの当局者はこの計画をキューバへの攻撃と関連付けている。しかし、CBSが検討した文書にはキューバの名前は記載されておらず、部隊派遣命令の発令の兆候もなかった。

ワシントンとハバナの間の緊張は、ここ数か月、アメリカの制裁の強化とアメリカ当局者の脅迫的な発言を受けて高まっている。キューバ当局者は、ワシントンとの対話への準備を表明しつつ、この国の主権と政治構造は交渉の対象にはならないと強調している。これに対して、アメリカ当局者はキューバ政府への圧力の継続と様々な選択肢の検討について言及している。