ABNA通信の報道によると、我が国の外務大臣セイエド・アッバース・アラグチ氏はソーシャルメディアの一つに投稿を公開し、次のように書いた。アメリカの有権者は自らの選択をした。今こそホワイトハウスが選択する番だ。

彼は付け加えた。我々の「2日間提案」はテーブルの上にある。すべての戦線での戦争終結を含むその要求を受け入れ、その結果を見よ。

我が国の外務大臣は指摘した。あるいは戦争を選び、我々の警戒心が強く熟練した戦士たちが戦場であなた方の頭上に火の地獄を降らせるのを目撃せよ。