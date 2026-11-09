ABNA通信の報道によると、ルーホッラー・モテフェッケラザードは日曜日のインタビューで、軍事脅威の影でのイランとアメリカの交渉の経緯に言及し、次のように述べた。ワシントンは過去に軍事脅威で交渉を進めようとしていたが、今は戦争を強いることで事実上交渉の道を無意味にしている。現在の状況でもアメリカとの戦争のタブーは破られ、もはやこの対決への恐れはない。

イスラム諮問評議会におけるタブリーズ、アザルシャフル、オスクの国民の代表は、アメリカ議会の中間選挙での共和党の敗北に言及し、次のように述べた。イラン文明の破壊を語っていたアメリカ大統領は、議会と上院で自党の地位さえ維持できなかった。イラン国民の抵抗により、トランプは国内政治の場でも敗北を喫した。

彼は、アメリカの二大政党のイランに対するアプローチは敵対的であると述べ、次のように付け加えた。民主党も共和党もイスラム共和国体制の転覆とイラン文明の破壊を目指しており、その違いはこの道で用いる方法と手段に過ぎない。

イスラム諮問評議会エネルギー委員会の委員は、1332年モルダード28日のクーデターから現在までのアメリカとイランの対決の経緯に言及し、次のように述べた。ワシントンのイラン国民に対する敵意は、この国によるパフラヴィー政権への支援から始まり、イスラム革命の勝利後、8年間の戦争、12日間の戦争、ラマダン戦争の強要、さらにCATSA制裁や広範な経済制裁を含む経済制裁の実施など、様々な措置で続いた。

モテフェッケラザードは強調した。トランプ大統領時代にイランに戦争が強要されたならば、民主党の時代にもイラン国民に対して最も厳しい制裁が課されてきた。したがって、民主党のイランに対するアプローチが共和党より穏やかであるとか、コストが低いと考えるべきではない。

彼はイランとアメリカの民主党政権との交渉の経験に言及し、次のように述べた。アメリカの一見穏やかで外交的な政策から受けた敗北は、この国の軍事的で公然たるアプローチによる打撃よりも少なくない。トランプ時代のアメリカの軍事攻撃の準備も、イランとこの国の民主党大統領との交渉と合意の過程で整えられた。

イスラム諮問評議会幹部会の一員は最後に、アメリカの民主党との交渉と妥協を可能と考える人々の見解を批判し、次のように述べた。そのような考えは誤りであり、この件に関する発言はイラン国民の意志を揺るがすものであってはならない。