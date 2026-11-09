ABNA通信の報道によると、アボルファズル・シャカルチー司令官はアメリカの政治・選挙情勢に関するインタビューで次のように述べた。アメリカ合衆国の政治・選挙情勢、およびトランプ政権とその同党議員たちの様々な分野における相次ぐ敗北は、この国の国内政治の表面的な変動の結果というよりも、より大きな否定しがたい現実の反映である。すなわち、強大なイランの意志に対する敗北である。

彼は付け加えた。侵略、暗殺、最大限の圧力のドクトリン、およびワシントンの無意味な軍事戦略が、イスラム共和国イランの指導部、国民、軍の抑止力ある権威、脆くも鉄のような意志の前で敗北したことは、今日、公正な分析家の誰にも隠れていない。

軍最高報道官は続けた。アメリカ指導者たちのイランに対する敵対政策、世界、特に西アジア地域における相次ぐ失敗、アメリカの侵略的な艦隊と軍事装備の見せかけの威容の崩壊、そしてその国の脅威の行き詰まりは、ホワイトハウスの空洞の権力の基盤を揺るがしている。

彼は想起させた。トランプとその無分別で過激派かつテロリスト的な同志たちは、誇り高く文明的なイランを破壊するために戦場に立ったが、逆転の中で、彼ら自身が戦略的消耗、深い国内危機、そして栄光あるイランの軍と抵抗の枢軸によって課された敗北の犠牲者となった。

シャカルチー司令官は述べた。この戦略的敗北は、世界の力の方程式が決して支配者たちに有利に形成されないという事実の生きた証拠である。