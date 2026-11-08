フランス大統領選候補者によるパレスチナ支援の強調

アブナ通信がアナトルに基づいて報じたところによると、「不服従のフランス」左派政党の党首で、この国の2027年大統領選の候補である「ジャン＝リュック・メランション」は、パリ北部のブルジェ地域での選挙集会で、西アジアの情勢に関する自身の立場と計画を説明した。

メランションはパレスチナ人の支援を強調し、次のように述べた：「私たちはガザでのジェノサイドとヨルダン川西岸のパレスチナ人への段階的併合に対抗するため、直接支援を行う。」

彼は付け加えた：「フランスの船は、必要に応じて、パレスチナ人の権利を守るために動員されたガザに向かう艦隊を護衛する。」

このフランスの政治家はまた、占領政権によるヨルダン川西岸、南レバノン、ゴラン高原の段階的占領に反対することを表明し、パリはそのような行為を受け入れないと述べた。

メランションは演説の別の部分で、パレスチナとレバノンのキリスト教共同体を支援するための実際的な措置を取る必要性を強調し、これらの共同体は封鎖と嫌がらせの圧力の下にあると述べた。

「不服従のフランス」党の党首ジャン＝リュック・メランションは、フランス左派の主要人物の一人であり、以前にもこの国の大統領選に出馬したことがある。彼は2022年の選挙で約22パーセントの票を獲得して3位となった。

メランションは2027年の選挙プログラムで、アメリカとNATOから独立した外交政策、パレスチナ人の権利の支援、入植とパレスチナ領土の併合への反対、ベンヤミン・ネタニヤフ内閣に対する制裁の実施を自身の外交政策の主要軸として宣言している。