アブナ通信がアル・マヤディーンに基づいて報じたところによると、シオニスト政権の長であるイツハク・ヘルツォグは昨夜、イェシャル党の党首ギデオン・アイゼンコット氏に組閣を命じたと発表した。

ヘルツォグは、アイゼンコット氏が組閣のために28日間の期間を持ち、この期限はさらに14日間延長できると発表した。

アイゼンコット氏は木曜日、政党とヘルツォグとの協議の後、首相職に就くためのクネセト議員の過半数の支持を獲得した。これが彼に次期内閣の組閣の委任を与える基礎を築いた。

これらの会談の後、ヘルツォグは、合計67議席を有する議会会派の代表者がアイゼンコット氏を支持したと発表した。一方、合計46議席を有する他の会派は、ベンヤミン・ネタニヤフに組閣を委任するよう求めた。

シオニスト政権の長は、これらの協議の結果を「明確」と表現したものの、正式な組閣の委任を与える前に、政党指導者との別のラウンドの話し合いを行うと述べ、彼らの立場をより明確にするとした。

一方、イェシャル党は、占領地における統一内閣の形成に関するネタニヤフの発言に反応して、彼を偽善と非難し、彼を批判しながら、ネタニヤフが「イスラエル社会の分裂」を引き起こし、自らが形成した統一内閣を弱体化させたと発表した。

10月27日に行われた選挙は、二つの政治陣営のいずれも議会の過半数を獲得できないまま終了した。選挙結果によると、ネタニヤフ率いるリクード党はクネセト全120議席のうち27議席を獲得した。彼の「国民・宗教」連合も53議席を獲得した。これに対し、アイゼンコット率いる反対派連合は48議席を獲得した。二つのアラブ政党も合計19議席を獲得し、これはシオニスト政権の選挙史上前例のない結果である。