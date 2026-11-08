ワダーイエ：アメリカへの譲歩は、ワシントンのイランに対する敵意を終わらせない

アリ・ワダーイエは、アブナ通信の記者とのインタビューで、一部が依然として譲歩を通じてアメリカの行動を変える可能性に希望を抱いていることに言及し、次のように述べた：アメリカの行動を分析するには、この国の戦略的利益と、様々な政権の時点的な決定とを区別する必要がある。ワシントンの外交政策で重要なのは、単に一人の大統領や政治的潮流の立場ではなく、この国の意思決定に関与する一連の構造的利益と考慮事項である。

彼は付け加えた：このような状況では、イラン側からの譲歩の提供によってアメリカのアプローチが必ず変わるとは想像できない。両国の関係の経験は、ワシントンが多くの段階で、合意と譲歩の受領後でさえも、新たな要求の提示や圧力政策への回帰を控えなかったことを示している。

譲歩は必ずしもアメリカの要求の減少につながらない

この国際問題の分析者は、核合意の経験に言及し、次のように明言した：JCPOAはこの問題の明確な例である。イランはこの合意の枠組みの中で制限を受け入れ、義務を実行したが、アメリカは容易に合意から離脱し、最大限の圧力政策を取った。この経験は、単に譲歩を提供するだけでは、相手側の遵守やその行動の変化に対する保証を生み出すことはできないことを示している。

ワダーイエは続けた：主な問題は、一方が譲歩することで相手を敵対的立場から思いとどまらせることができると考えるときに生じる。一方で、相手側は基本的にそのような譲歩を、不一致解決の兆しとしてではなく、さらなる要求を提示する機会と見なす可能性がある。

彼は指摘した：国際関係において、譲歩は、それに対する具体的で保証された成果が存在する場合に意味を持つ。譲歩がなされても、相手側が脅威、制裁、圧力の政策を続けるならば、そのようなプロセスは不一致の解決に役立たないだけでなく、譲歩する側の立場を弱める可能性もある。