ナデリ議員：イランに対するいかなる行動も、より厳しい反応に直面する

アフマド・ナデリ議員は、アブナ通信の記者とのインタビューで、イスラム共和国イランが英国の海軍と空軍をテロ組織リストに加えた措置への反応として、次のように述べた：イスラム共和国イランは、イスラム革命防衛隊をテロ組織と宣言することを含む、諸国の敵対的行動に対して断固たる立場を取るであろうし、もし他の国々もこの道を歩むならば、イランはこれらの行動に応じて反応するであろう。

英国のイランに対する敵対的行動には前例がある

彼は、英国政府がイスラム革命防衛隊をテロ組織と宣言した措置に言及し、この措置を前例があり、この国のイスラム共和国イランに対する敵対的政策の延長線上にあるものと見なし、次のように付け加えた：1401年（2022年）から、欧州連合の一部の加盟国、英国、およびカナダを含む他のいくつかの国々が、革命防衛隊をテロ組織と宣言する問題を提起するプロセスを開始し、このアプローチを政治的および国際的な言説に変えようと努めていた。

議会幹部会の議員は続けた：ここ1年の間、特に12日間の戦争の後、これらの国々の革命防衛隊に対する行動と立場は激化し、40日間の戦争の後、このプロセスは彼らがそのような決定を追求し実行するためのより大きな勇気を得る段階に達した。

ナデリ議員は強調した：議会もまた、イスラム革命防衛隊がイスラム共和国イランの公式軍の一部としてテロ組織リストに含まれるならば、イスラム共和国イランもまた、行動した国々の軍隊をテロ組織リストに含め、それらをテロ勢力として認識するという立場を強調している。

彼は指摘した：このような状況では、これらの国々の地域における軍事力はイスラム共和国イランの射程内に入り、正当な標的として認識されるであろう。また、英国、米国、および革命防衛隊をテロ組織リストに含めるあらゆる国の軍事力に対して対抗し発砲する権利を留保する。