アブナ通信の報道によると、タス通信の引用として、ドイツ国防相ボリス・ピストリウスは「フンケ」（Funke）メディアグループとのインタビューで、ベルリンはもはやウクライナに「パトリオット」防空システムを提供することはできないと述べた。なぜなら、それはドイツ自身の防衛システムに重大な空白を生じさせる可能性があるからである。

ドイツ国防相は発表した：装備、特にパトリオットシステムの供給は困難になっている。ドイツはこれまでに複数のシステムと多数の誘導ミサイルをキエフに引き渡してきた。現在、これ以上のことを行う可能性は我々にはない。

ボリス・ピストリウスは付け加えた：我々が今引き渡すあらゆる装備は、しばらくの間代替不可能であり、この問題は[我々の防衛システム]に空白を生じさせ、それを我々は許すことはできない。

彼はまた、他の国々は「はるかに少ない行動しかとっていない」と指摘し、ドイツはパートナー国々に彼らの努力を増やすことを期待していると付け加えた。

ピストリウスは述べた：我々は11月中旬の次回のウクライナ連絡グループ会合で、これについて非常に真剣な対話を行う必要がある。