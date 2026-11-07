ヴァンスはトランプの立場から距離を置くことで自身の政治的立場を強化する

アブナ通信の報道によると、ロイター通信は報道で次のように書いた：J.D.ヴァンス米副大統領は、中間選挙戦の最終盤で戦略を変更し、ドナルド・トランプの実績を擁護する代わりに、自身の独立した政治的アイデンティティを形成するテーマに主に焦点を当てた。

9月の共和党会合以降のヴァンスの6つの演説に対するロイターの調査によると、彼は有権者の支持を得るために、主に自身の政策プログラムに基づいて論じていた。この変化は、トランプの人気低下が選挙での共和党候補者の立場に打撃を与えた状況で生じた。

ヴァンスの選挙戦略に詳しい2人の情報筋によると、彼と彼の顧問たちは経済ナショナリズム、外交における自制、公共の安全といったテーマを政治的に影響力があると見なし、ヴァンスはこれらの分野に依拠することでトランプよりも独立した立場を取ることができると信じていた。

ヴァンスはまだ2028年の大統領選への立候補について発言しておらず、トランプも彼や他の候補者を支持していないが、副大統領は共和党がトランプの後継者として考える主要な可能性の一つと見なされている。しかしながら、彼が今後の競争で成功するには、トランプの選挙連合の大部分を維持すると同時に、大統領の実績の政治的結果から自身を切り離さなければならない。