エジプト外相：地域のすべての当事者は自制すべき

アブナ通信の報道によると、エジプト外務省の情報ポータルの引用として、エジプト外相バドル・アブデル・アティは、サウジアラビア外相ファイサル・ビン・ファルハーン・ビン・アブドッラー・アール・サウードとの電話会談で、地域のすべての関係当事者に対し、自制、対話と交渉の言語の優先、および緊張を高めるいかなる行動の回避を呼びかけた。

エジプト外務省の公式スポークスマン、ナーデル・ザキ大使は明らかにした：この会談は、地域の最新の展開に関する二つの兄弟国の継続的な協議の枠組みの中で、また安全と平和を支持し状況の悪化を防ぐためのアラブの同僚や国際パートナーとのエジプト外相の集中的な動きの継続として行われた。

この協議の過程で、両国外相は危機の激化を防ぐための最近の共同措置と現在の努力を検討した。

両当事者は、すべての当事者の自制の必要性、外交の道の推進、および地域を軍事紛争の危険と結果から守る合意の達成に向けた仲介者の努力への前向きな対応を強調した。なぜなら、この状況の継続は地域の安全と安定を弱め、危機をゼロ地点に戻すからである。

この会談の最後に、エジプトとサウジアラビアの外相は、平和と国際法の原則を定着させるとともに、危機の根本的解決と地域的および国際的レベルでのその負の結果の抑制のための政治的かつ真剣なアプローチが取られるよう、すべての関係当事者との努力、調整、協議の継続を強調した。