ハマス：ガザの状況は国際社会の額の汚点である

アブナ通信の報道によると、クッズ・プレスの引用として、ハマス・イスラム抵抗運動のスポークスマン、ハーゼム・カースィムはこの運動の声明を読み上げ、ガザ地区の壊滅的な人道状況と、数百の避難民家族のテントが水没したことによるパレスチナ人の苦難と悲惨は、ガザ地区の不当な封鎖の解除をシオニスト政権に強制することに依然として無力な国際社会の額の汚点であると強調した。

彼は付け加えた：この人道的大惨事の責任は、シオニスト政権に加えて、いわゆる「平和評議会」とその議長「ニコライ・ムラデノフ」を含む国際機関にあり、これらの機関はガザ地区への人道援助と救援物資の搬入を保証する任務を果たすことに失敗し、この狭い地区に住む200万人以上のパレスチナ人に対する封鎖の犯罪に対して依然として沈黙している。

ハマスのスポークスマンは、ガザ地区の人道状況の日益の悪化は、仲介者たちが署名された合意に対して完全な責任を負い、占領政権にその義務を履行させるために真剣かつ効果的に行動することを要求すると指摘した；その義務の筆頭には、パレスチナ人の継続的な苦難と悲惨を軽減するために、必要な十分な量の人道的援助と住居設備の搬入が含まれる。

カースィムはまた、アラブ連盟に対し、ガザ地区を人道的大惨事の継続から救うために、この連盟が設立された原則と目的に合致し、パレスチナ国民に対するその国家的かつ人道的責任を反映する、緊急かつ効果的な行動を取るよう求めた。

ガザの救助組織は本日、激しい降雨と強風の結果、ガザ地区の様々な地域の避難民キャンプが水没し、多数のテントが破壊されたと発表した。