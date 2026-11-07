モフセン・レザイ：もし戦争を始めれば、破壊的な回答に直面するだろう

アブナ通信の報道によると、モフセン・レザイ少将、最高国家安全保障会議事務総長は、ソーシャルネットワークの一つに投稿を公開し、アメリカの政治家たちに向けて書いた：あなた方は戦争にも選挙にも敗北した。ヴァンスは敗北を認め、ルビオは退出寸前であり、ヘグセスはまもなく解任され、CENTCOMの司令官は今やポッドキャスターになった！

彼は付け加えた：今、まさにワシントンで、我々はこのメッセージを誰の耳に届けるべきか、もし戦争を始めれば、破壊的な回答に直面するだろうということを。