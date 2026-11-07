イスラミ：トランプの「コラング山」に関する脅迫は彼らの窮状の証である

アブナ通信の報道によると、モハンマド・イスラミ副大統領兼イラン原子力機関長は、ラシャトゥデイの質問に答えて次のように述べた：ドナルド・トランプ米大統領が絶えず「コラング山」への攻撃を脅迫し、以前にも他の場所への攻撃に関して様々な脅迫を用いたことは、彼らの窮状の明らかな証である。

イスラミは付け加えた：同時に、ラファエル・グロッシ国際原子力機関事務局長も、我々の敵の従順な代理人および追随者として行動し、事実上彼らに情報を提供している。

彼は指摘した：グロッシのこの行動は国際機関の権限の濫用に当たり、これらの組織の信頼性と正当性を疑問視させるとともに、「国際連合憲章」と「核兵器不拡散条約」の両方における深刻な弱点を明らかにするものである。

原子力機関の長は、国際原子力機関事務局長によるこのような二重基準の適用を厳しく非難し、次のように述べた：これらの二重基準はあまりにも明白になったため、今では公然と適用されている。

イスラミは、イランが核兵器不拡散条約から脱退するか否かという質問への回答としても付け加えた：この問題は、国の主権的権限の範囲内にある戦略的かつ大局的な決定を必要とする。

彼は述べた：しかしながら、重要なのは、我が国が自らの決定を国家安全保障と国益の考量に基づく戦略的かつより広範な枠組みの中で下しているということである。