イランに対するアメリカの戦略政策は政権交代によって変わらない

ハサン・ハニザデ氏は、アブナ通信の記者とのインタビューで、革命指導者の「支配体制の行動変化を党派や faction の入れ替え、あるいはアメリカへの譲歩によって期待するのは誤った認識である」という発言に言及し、次のように述べた：イラン・イスラム共和国の過去47年間にわたるアメリカとの交渉の経験は、重く教訓的な経験である。なぜなら、この40年間にアメリカでは民主党と共和党の両党から様々な政権が誕生したが、イランに対するこの国の全体的なアプローチは依然として攻撃的かつ対立的なままであった。

同氏は付け加えた：イランに対するアメリカの戦略政策にはいかなる根本的な変化もなく、行われた変化は主に戦術的なレベルと実行方法に関するものであった。したがって、アメリカの政治構造における表面的な変化や政党の交代がテヘランとワシントンの間の異なる関係の樹立の基盤となり得るという認識は、誤った認識である。

国際問題の専門家は、様々なアメリカ政権の行動に言及しつつ、次のように強調した：バラク・オバマとジョー・バイデンの大統領期間中、経済、社会、安全保障の分野でイランに対して広範な制裁が課され、ドナルド・トランプの時代には、アメリカの対決方法は圧力手段とソフト戦争から軍事的手段と直接対決へと変化した。

ハニザデ氏は続けた：我々は、アメリカの政府と政治潮流の変化に基づいて、アメリカの戦略政策に対する評価を変えるべきではない。なぜなら、ワシントンはそのアプローチにおいて、自らの戦略的かつ大局的な利益とシオニスト政権の利益を優先しており、このことは独立国のとの交渉においても見て取れるからである。

同氏は、革命指導者の発言はアメリカの政策に対峙してきた過去数年間の経験から生まれたものであると述べ、次のように語った：特に過去数ヶ月間、アメリカに帰属される攻撃はイランのインフラに損害を与え、医療センター、学校、サービス施設も被害を受けた目標の中に含まれていた。

国際問題の専門家は最後に次のように指摘した：これらの出来事と歴史的経験の集合体は、国の様々な政治潮流にとって教訓となり得、アメリカの覇権主義的政策に対する国内の団結と結束を強化する必要性をこれまで以上に示すものである。