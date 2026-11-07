躾の知恵 | 子どもの頃から共感の心をどう育てるか?

Abna通信社の報道によると、人が人生で成功する要因の一つは、他者への愛情と思いやりである。社会生活や家庭生活で成功を収めてきたのは、他者への配慮と世話を、自分自身への配慮と世話と同じくらい必要なものと考えてきた人々である。常に他者に無関心で、すべてを自分のために求める人々は、世間の目から見て尊敬に値する人間ではない。子どもは、自分の望みと他者の望みとの間に区別を設けないことを学び、自分にとって良いものであり自分が望むものを、他の人々にも願うようにならなければならない。

子どもは、同胞や他者を助ける最初の一歩を、父母から学ばなければならない。両親がいつも他者を助ける用意があると感じている子どもは、間違いなく将来、自らも協力の精神を持つようになる。人の振る舞いは、偽りや大衆迎合のないものでなければならない。子どもたちは心の面で人々に親しみ、打ち解け、他者を愛し、他者の喜びを自らの喜びとするようにならなければならない。

多くの子どもが3歳から寄宿施設や幼稚園で集団生活を始めざるを得ない国々では、子どもたちは他国の子どもよりも社会生活によく慣れており、そうした子どもたちは成長してから人間嫌いになることが少ないことが、経験によって示されている。

幼稚園は、子どもを社会的に育てるうえで非常に適している。そのため、可能であれば、お子様をぜひ幼稚園に通わせていただきたい。ただし、安全で信頼できる場所となるよう努めること。子どもの情緒生活において重要なもう一つの要素は、動物である。

子どもたちを、いかなる種類の動物に対しても決して怖がらせてはならない。絵入りの雑誌や本を用意して、動物たちの生活や特有の世界に親しませ、これらの生き物への愛情と共感を育むことである。そして最後に、子どもたちは、公共心、協力、優しさ、他者との協調を、あなたから学ぶということを心に留めておくべきである。あなたが他者に対して無頓着でおろそかであるならば、子どもたちが人々と容易に打ち解け、人々に愛情と思いやりを抱くことを期待してはならない。

Shia Questサイトより転載