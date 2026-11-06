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なぜ信仰深い神のしもべは、時に苦難に見舞われるのか？

6 11月 2026 - 20:30
News ID: 1887244
Source: ABNA
なぜ信仰深い神のしもべは、時に苦難に見舞われるのか？

人生が最も過酷な形で私たちを追い詰めるとき、最初に浮かぶ考えは何だろうか。私たちは罰を受けたのだと思ってしまう。しかし、こうした重圧は罪への報いではなく、より強くなり、成長し、より高みへ登るための重りであることもある。神の教えにおいて、信者の苦しみと不正を行う者への懲罰にはどのような違いがあるのかを見てみよう。

Abna通信社の報道によると、人生における困難は常に一つの意味を持つわけではない。時にそれは過ちの代償であり、時には成長のための教訓であり、またある時にはより高い位階へ至るための階段である。

質問：あなたは、私たちには弱点があり、問題や罪があり、投げやりになってしまったと言われます。例えば、私はタバコを吸って胸が苦しくなった。勉強せずに落第した。交通ルールを守らずに事故を起こした。私の災難は、私が犯した過ちのせいです。預言者たちや神の友（アウリヤー、神に特別に近い義人たち）もまた、さまざまな災難に見舞われました。彼らにはもはや過ちはありませんでした。私の過ちは私の怠慢によるものですが、彼らは怠慢でもなく、咎められるべきでもなかったのに、なぜこれほどまでに試練に遭ったのでしょうか。

回答：兵舎では、兵士にある程度の圧力をかける。一種類の兵士に圧力をかけるのは、その兵士が規律違反を犯すからである。ある任務を命じられたのに遂行しなかった兵士で、違反を犯したため、きつい仕事を肩に負わされる。これが一つの型であり、違反したからこそ過酷な仕事を課すのである。時には、兵士を成長させたいがために、きつい任務を与えることもある。例えば「匍匐前進で1キロ進め」と言う。兵士は苦しむが、その下士官、その指揮官が兵士を苦しめるのは、悪い兵士だからではなく、成長させたいからである。

こうして、兵士は時に違反のために圧力を受け、時に成長のために圧力を受け、また時には、兵士が指揮官のもとへ来てこう言う。「来週、私たちの町で祝いごとがあり、結婚式があります。来週、一週間、十日間の休暇をいただきたいのです。どうかお許しください。」指揮官は言う。「来週休暇が欲しいなら、今週はお前の仕事を倍にしなければならない。」来週休暇を取れるように、いくつかのきつい仕事を与えるのである。このように、圧力には三種類ある。違反のための圧力、成長のための圧力、そして後の安楽のための圧力である。

神の使徒(SAW)はある伝承の中でこう語っている。「إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِیَاءِ دَرَجَهٌ وَ لِلْأَوْلِیَاءِ کَرَامَهٌ」（『ジャーミウ・アル＝アフバール』113頁）。「إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ」というハディースがある。試練（バラー、神が与える苦難や試し）や困難は、不正を行う者にとっては懲戒である。違反を犯し不正を働いた兵士のように、彼を懲らしめたいとき、どうするか。仕事を困難にするのである。「إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ」。信者たちには困難を与える。信者たちは不正を働いていない。彼らをも成長させたいのであり、そのための試練である。神の試練は成長のためのものである。「وَ لِلْأَنْبِیَاءِ دَرَجَهٌ」。神の預言者たちにとって、困難は位階を高める手段である。

兵舎における苦しさは、悪い兵士にとっては懲戒であり、良い兵士にとっては成長であり、後に安楽を得たい者にとっては今週の仕事が倍になることである。例えば階級を得たいと望む者は、仕事が少し重くなる。この伝承に類するものとして、神の使徒(SAW)のハディースがある。「إِنَّ اللَّهَ لَیُغَذِّی عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ کَمَا تُغَذِّی الْوَالِدَهُ وَلَدَهَا بِاللَّبَنِ」（『アアラーム・アル＝ディーン』277頁）。そう、神は信者であるしもべを、母親が我が子に乳を与えるように、試練によって養われる。すなわち、母親が成長のために子の口に乳を含ませるように、神もまた御自身の友（アウリヤー）を、苦難と格闘させ、彼らが成長するようになさるのである。

「クルアーンからの学び」サイトより。

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