なぜ信仰深い神のしもべは、時に苦難に見舞われるのか？

Abna通信社の報道によると、人生における困難は常に一つの意味を持つわけではない。時にそれは過ちの代償であり、時には成長のための教訓であり、またある時にはより高い位階へ至るための階段である。

質問：あなたは、私たちには弱点があり、問題や罪があり、投げやりになってしまったと言われます。例えば、私はタバコを吸って胸が苦しくなった。勉強せずに落第した。交通ルールを守らずに事故を起こした。私の災難は、私が犯した過ちのせいです。預言者たちや神の友（アウリヤー、神に特別に近い義人たち）もまた、さまざまな災難に見舞われました。彼らにはもはや過ちはありませんでした。私の過ちは私の怠慢によるものですが、彼らは怠慢でもなく、咎められるべきでもなかったのに、なぜこれほどまでに試練に遭ったのでしょうか。

回答：兵舎では、兵士にある程度の圧力をかける。一種類の兵士に圧力をかけるのは、その兵士が規律違反を犯すからである。ある任務を命じられたのに遂行しなかった兵士で、違反を犯したため、きつい仕事を肩に負わされる。これが一つの型であり、違反したからこそ過酷な仕事を課すのである。時には、兵士を成長させたいがために、きつい任務を与えることもある。例えば「匍匐前進で1キロ進め」と言う。兵士は苦しむが、その下士官、その指揮官が兵士を苦しめるのは、悪い兵士だからではなく、成長させたいからである。

こうして、兵士は時に違反のために圧力を受け、時に成長のために圧力を受け、また時には、兵士が指揮官のもとへ来てこう言う。「来週、私たちの町で祝いごとがあり、結婚式があります。来週、一週間、十日間の休暇をいただきたいのです。どうかお許しください。」指揮官は言う。「来週休暇が欲しいなら、今週はお前の仕事を倍にしなければならない。」来週休暇を取れるように、いくつかのきつい仕事を与えるのである。このように、圧力には三種類ある。違反のための圧力、成長のための圧力、そして後の安楽のための圧力である。

神の使徒(SAW)はある伝承の中でこう語っている。「إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِیَاءِ دَرَجَهٌ وَ لِلْأَوْلِیَاءِ کَرَامَهٌ」（『ジャーミウ・アル＝アフバール』113頁）。「إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ」というハディースがある。試練（バラー、神が与える苦難や試し）や困難は、不正を行う者にとっては懲戒である。違反を犯し不正を働いた兵士のように、彼を懲らしめたいとき、どうするか。仕事を困難にするのである。「إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ」。信者たちには困難を与える。信者たちは不正を働いていない。彼らをも成長させたいのであり、そのための試練である。神の試練は成長のためのものである。「وَ لِلْأَنْبِیَاءِ دَرَجَهٌ」。神の預言者たちにとって、困難は位階を高める手段である。

兵舎における苦しさは、悪い兵士にとっては懲戒であり、良い兵士にとっては成長であり、後に安楽を得たい者にとっては今週の仕事が倍になることである。例えば階級を得たいと望む者は、仕事が少し重くなる。この伝承に類するものとして、神の使徒(SAW)のハディースがある。「إِنَّ اللَّهَ لَیُغَذِّی عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ کَمَا تُغَذِّی الْوَالِدَهُ وَلَدَهَا بِاللَّبَنِ」（『アアラーム・アル＝ディーン』277頁）。そう、神は信者であるしもべを、母親が我が子に乳を与えるように、試練によって養われる。すなわち、母親が成長のために子の口に乳を含ませるように、神もまた御自身の友（アウリヤー）を、苦難と格闘させ、彼らが成長するようになさるのである。

「クルアーンからの学び」サイトより。